ChatGPT scanează conversațiile private, iar informațiile îngrijorătoare sunt raportate către poliție

08 sept. 2025, 12:56, Actualitate
ChatGPT a recunoscut faptul că toate conversațiile private care au loc pe platformă sunt sunt scanate îndeaproape de specialiști. În cazul în care conversațiile au o notă îngrijorătoare, acestea sunt raportate către poliție.

Un mic grup de angajați specializați analizează conversațiile respective și, în cazul unui risc iminent de vătămare gravă, acestea ajung la autorități. Printre conversațiile îngrijorătoare se numără cele legate de sănătatea mintală.

De menționat faptul că utilizarea platformei drept un „terapeut” nu va oferi niciun grad de confidențialitate. De asemenea, în cazul proceselor aflate în desfășurare, reprezentanții care stau în spatele platformei ChatGPT pot fi obligați să predea în instanță fragmente din conversația privată.

Utilizatorii nu au intimitate pe ChatGPT: conversațiile sunt scanate

Recent, OpenAI (compania care controlează platforma) publicase un articol de blog în care explică ce tipuri de măsuri sunt adoptate, odată ce sunt detectate conversații cu un conținut periculos.

„Când detectăm utilizatori care plănuiesc să facă rău altora, trimitem conversațiile lor către echipe specializate care pot lua măsuri, inclusiv blocarea conturilor. Dacă evaluarea umană confirmă o amenințare imediată de vătămare gravă, putem sesiza forțele de ordine”, a explicat compania, arată Antena 3 CNN.

Deși compania invocă legi pentru protecția confidențialității, tot reprezentanții susțin că există o monitorizare activă a conversațiilor utilizatorilor. CEO-ul Sam Altman a admis că utilizarea platformei ca „avocat”, de exemplu, nu va oferi utilizatorului gradul de confidențialitate pe care îl are în cazul unei interacțiuni reale.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ
Sursă video: Antena 3 CNN

