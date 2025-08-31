Prima pagină » Actualitate » Erdoğan și Xi Jinping, discuții la summitul OCS. Președintele Turciei vrea mai multe INVESTIȚII chineze. „O coordonare sporită ar fi benefică”

Cristian Lisandru
31 aug. 2025, 15:43, Actualitate
Erdoğan și Xi Jinping, discuții la summitul OCS. Președintele Turciei vrea mai multe INVESTIȚII chineze. „O coordonare sporită ar fi benefică”

Potrivit unei postări de pe platforma X a președinției Turciei, Recep Tayyip Erdoğan și Xi Jinping au pus accent pe legăturile economice și comerciale bilaterale.

În postarea de pe X s-a precizat că, în timpul discuțiilor prilejuite de summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OSC), cei doi președinți au pus accentul pe „o coordonare sporită privind investițiile companiilor chineze în Turcia ar fi benefică”.

Conform DW, cei doi lideri au discutat despre Gaza, războiul din Ucraina și „măsurile comune care pot fi luate pentru dezvoltarea Siriei”.

Atât China, cât și Turcia caută noi investiții economice în Siria după căderea președintelui sirian Bashar Assad, anul trecut, țara încercând acum să se reconstruiască sub un nou guvern interimar, condus de islamiști.

Conform unui articol în limba engleză publicat de publicația de stat chineză Xinhua, Xi i-a spus lui Erdogan că „China și Turcia sunt ambele țări emergente majore, cu spirit de independență”.

Erdogan a reafirmat angajamentul Ankarei față de „politica unei singure Chine”

Ambii președinți au convenit să mențină mecanisme regulate de consultare și cooperare între țările lor, semnalând o instituționalizare a angajamentului diplomatic, în ciuda apartenenței Turciei la NATO și a parteneriatelor Chinei cu Rusia și Iranul.

În ceea ce privește cooperarea economică, Erdogan a subliniat că comerțul bilateral ar trebui „susținut de investiții pentru a asigura echilibrul și sustenabilitatea acestuia”, notează și turkiyetoday.com.

El a subliniat potențiala colaborare în sectoarele tehnologiilor digitale, energiei, sănătății și turismului, solicitând o coordonare sporită între companiile chineze care doresc să investească în Turcia.

Președintele turc a reafirmat angajamentul Ankarei față de „politica unei singure Chine” în ceea ce privește Taiwanul și a subliniat ceea ce a numit „dimensiunea strategică” a relațiilor bilaterale.

