Prima pagină » Actualitate » Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major”

Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major”

Cristian Lisandru
02 sept. 2025, 10:53, Actualitate
Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major”

Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România au anunțat că organizează, în data de 2 septembrie 2025, o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți din România. Inițial, Primăria Capitalei a dat aviz pentru această adunare, însă avizul a fost retras, ulterior, la presiunea opiniei publice, a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și a social-democraților.

Stelian Bujduveanu, primarul intermar al Capitalei, a transmis că a anulat avizul pentru protestul organizat de Noua Dreaptă în București.

„Capitala nu va deveni scena radicalismului. Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie. Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste”, a transmis primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. (mai multe detalii AICI)

  • Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a cerut Primăriei Capitalei să revoce aprobarea pe care a eliberat-o pentru organizatorii adunării publice de marți, 2 septembrie 2025, împotriva lucrătorilor imigranți, precizând că avizul nu respectă Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 1965, la care România a devenit membră în 1970.
  • Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook: „A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21!”

„Să tragem câteva concluzii importante”

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – care ar fi fost riscul major pentru România, dacă acest protest nu ar fi fost anulat și a specificat, totodată, că trebuie trase mai multe concluzii din toată această situație care, în cele din urmă, a fost rezolvată.

Cred că este o situație din care trebuie să tragem câteva concluzii importante, mai ales în contextul lucrătorilor străini aflați pe teritoriul României.

În primul rând simpla aplicarea a Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice este insuficientă. Comisiile de avizare a adunărilor publice au obligația să verifice și «scopul» adunării în conformitate cu legea menționată.

Articolul 9 din Legea 60/1991 precizează ce tip de adunări publice sunt interzise și, ca să avem o abordare foarte clară, voi reda textul articolului:

«Sunt interzise adunările publice prin care se urmărește:

  • propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină sau ale oricăror organizații terorist-diversioniste, defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură națională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violență publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
  • organizarea unei lovituri de stat sau altei acțiuni contrare siguranței naționale;
  • încălcarea ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor ori punerea în pericol a sănătății acestora».

În funcție de scopul declarat și de informațiile apărute în spațiul public, trebuie analizat dacă «scopul adunării publice» nu încalcă și alte norme legale.

În contextul în care discutăm, a fost menționată OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, dar și art. 369 – incitarea la violență, ură sau discriminare – din Codul penal”, a explicat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„A fost o situație la limită, pe care PMB a soluționat-o”

România este parte a unor tratate internaționale privind drepturile omului, a mai declarat Cristian Jura pentru Gândul, iar Constituția este foarte clară din acest punct de vedere.

Aprobarea unui astfel de protest controversat ar fi pus România în fața unui risc major.

Și, nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm de tratatele privind drepturile omului la care România este parte.

Constituția României precizează cu multă claritate la articolul 20 alin. (2) următoarele: «Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile».

Vorbim de o veritabilă supremație a normelor privind drepturile fundamentale ale omului, care se aplică cu prioritate.

În situația în care nu s-ar fi anulat adunarea publică, unul dintre riscurile majore era ca România să încalce unul dintre cele mai importante tratate internaționale privind drepturile omului, este vorba despre Convenția Internațională din 21 decembrie 1965 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, la care România este parte încă din anul 1970.

A fost o situație la limită pe care Primăria Municipiului București a soluționat-o prin anularea avizului pentru protestul planificat pe 2 septembrie.

Cu certitudine, astfel de situații pot fi evitate pe viitor. Dacă se analizează cu atenție «scopul adunării publice» și se coroborează normele legii cadru, Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu legislația specială cred că astfel de situații pot fi evitate”, a încheiat Cristian Jura, membru CNCD, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”
11:49
Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”
POLITICĂ BOLOJAN aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE”
11:48
BOLOJAN aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE”
POLITICĂ CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
11:43
CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
EDUCAȚIE BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa”
11:16
BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa”
GUVERN Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
11:10
Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
ACTUALITATE Povestea soldatului ucrainean și a pisicii lui, care au supraviețuit peste 4 ani în captivitate, în Rusia. Cum au fost eliberați
11:01
Povestea soldatului ucrainean și a pisicii lui, care au supraviețuit peste 4 ani în captivitate, în Rusia. Cum au fost eliberați
Mediafax
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Profesorii amână prima zi de școală! Ce se întâmplă cu elevii începând de marți, 9 septembrie
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
S-a stins cel mai iubit actor. A avut o carieră de peste patru decenii și apariții memorabile. Nu va fi uitat
Evz.ro
Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Tudor Chirilă, atac furibund la adresa lui Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile sau poate că gândiți altfel decât în luna mai?”. De ce l-a pus la zid artistul pe președintele României și ce mesaj i-a transmis?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Astronomii au descoperit unul dintre cele mai masive sisteme stelare binare din galaxia noastră