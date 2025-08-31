Summitul OCS. „Oportunitate pentru XI Jinping, vizează o ordine internațională post-americană” / Nemulțumirea lui Trump

20 de lideri mondiali s-au reunit la Tianjin, în China, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc în perioada 31 august – 1 septembrie. Prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele rus Vladimir Putin se numără printre cei găzduiți de președintele chinez Xi Jinping, în contextul în care războiul comercial al lui Donald Trump afectează relațiile SUA cu India.

Considerată cea mai mare reuniune de la înființarea blocului regional de securitate în 2001, reuniunea are loc într-un moment crucial din geopolitică.

Duminică, premierul indian Modi a purtat discuții bilaterale cu președintele Xi, cu scopul de a restabili relațiile.

Întâlnirea are loc pe fondul deteriorării relațiilor dintre New Delhi și Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare a tarifelor de 50% impuse de Donald Trump exporturilor indiene.

Trump este deja supărat pe BRICS

Prezența lui Modi, Xi și Putin la summitul OCS din China ar putea stârni mari nemulțumiri la Washington. Președintele american Trump, al cărui război comercial a dat peste cap relațiile Washingtonului cu India, nu ar fi prea încântat, notează firstpost.com, deoarece Xi va încerca să prezinte China ca un lider alternativ și să remodeleze ordinea globală.

Trump este deja supărat pe organizațiea BRICS, care are ca membri fondatori India, China, Rusia, Brazilia și Africa de Sud, și a amenințat că va impune tarife suplimentare membrilor grupării.

„Xi va dori să folosească summitul ca pe o oportunitate de a arăta cum începe să arate o ordine internațională post-americană și că toate eforturile Casei Albe depuse de ianuarie încoace pentru a contracara China, Iranul, Rusia și acum India nu au avut efectul scontat”, a declarat pentru Reuters Eric Olander, redactor-șef al agenției de cercetare The China-Global South Project.

Tarifele de 50% impuse de SUA Indiei, din care cele 25% suplimentare reprezintă o „penalizare” pentru cumpărarea de petrol rusesc, au creat o ruptură între cei doi parteneri.

Războiul comercial a stârnit îngrijorări la New Delhi cu privire la dependența excesivă de Washington.

„ India punea prea multe ouă în coșul american ”

„India punea prea multe ouă în coșul american, având în vedere interesele sale geostrategice și politice. Acum, după tarifele impuse de Trump, încearcă să echilibreze această situație punând mai multe ouă în coșul chinezesc”, a declarat pentru Financial Times (FT) Sanjay K. Bhardwaj, profesor la Centrul pentru Studii Sud-Asiatice de la Universitatea Jawaharlal Nehru din New Delhi.

Tarifele drastice impuse de Trump asupra bunurilor indiene au apropiat New Delhi de Beijing, cele două părți îmbunătățindu-și recent relațiile după fricțiunile apărute în urma conflictului din Valea Galwan, din 2020.

Experții spun că summitul OSC este o mare oportunitate pentru președintele chinez Xi de a proiecta Beijingul ca un contrabalans față de SUA, în timp ce acțiunile lui Trump duc la discordie între SUA și mai multe țări din Asia și Europa.

S olidaritatea Sudului Global în contextul războiului comercial global al lui Trump

Liderul chinez urmează să aprobe strategia de dezvoltare a OSC pentru următorii zece ani și să își prezinte viziunea ambițioasă pentru guvernanța globală, a relatat Bloomberg.

„China depune multe eforturi și își folosește influența pentru a face din acesta unul dintre cele mai mari summituri SCO organizate vreodată”, a declarat Dylan Loh, profesor asistent la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore.

„Aceasta este, de asemenea, o declarație de intenție și o demonstrație a profilului și puterii tot mai mari a Chinei – în special în contextul concurenței dintre SUA și China și al sugestiilor de probleme economice interne”, a continuat acesta.

Summitul OSC este semnificativ, deoarece demonstrează solidaritatea Sudului Global în contextul războiului comercial global al lui Trump.

„Beijing vrea să semnaleze că China este organizația indispensabilă din Eurasia, capabilă să-și așeze rivalii la aceeași masă și să transforme competiția dintre marile puteri într-o interdependență gestionată”, a declarat Rabia Akhtar, directoarea Centrului pentru Cercetare în Securitate, Strategie și Politici de la Universitatea din Lahore, Pakistan, citată de CNN.

Foto main – Profimedia Images

