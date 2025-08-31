Prima pagină » Actualitate » „Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D

Cristian Lisandru
31 aug. 2025, 10:00, Actualitate
În data de 24 august 2025, China a prezentat DF-26D, o variantă îmbunătătită a rachetei balistice cu rază intermediară de acțiune (IRBM) Dong Feng-26, în timpul repetițiilor pentru parada militară din 3 septembrie, care marchează cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei. DF-26D se adaugă unei familii de rachete operaționale încă din 2016, în cadrul Forței de Rachete a Armatei Populare de Eliberare (PLARF), și este cunoscută pentru capacitatea sa de a transporta atât focoase nucleare, cât și convenționale.

  • DF-26 este deja denumită „Ucigașul din Guam” („Guam Killer”), datorită razei sale de acțiune estimate la 5.000 km, ceea ce face ca baze militare SUA – precum Baza Forțelor Aeriene Andersen, Baza Navală Guam și Camp Blaz – să se afle „în vizor”.
  • Noua variantă DF-26D păstrează această rază de acțiune impresionantă, dar are o precizie mai mare, cu implicații majore pentru instalațiile militare americane și grupurile de atac ale portavioanelor din Pacificul de Vest, notează Army Recongnition.

Folosind un transportor-erector-lansator (TEL) de 12×12, pentru a permite desfășurarea rapidă și lansarea fără puncte de lansare fixe, DF-26 a fost prezentată public, pentru prima dată, în timpul paradei de Ziua Victoriei din septembrie 2015, de la Beijing. Potrivit Departamentului Apărării al Statelor Unite, a intrat în serviciu operațional – în cadrul Forței de Rachete a Armatei Populare de Eliberare (PLARF) – până în anul 2016.

Pentru a „rafina” rolul antinavă al acestei rachete balistice, testele au avut loc în deșertul Taklamakan din China, la o instalație care include machete la scară reală ale claselor de portavioane și distrugătoare americane montate pe șine pentru a simula mișcarea navelor, îmbunătățind ghidarea terminală pentru țintirea maritimă.

Dezvoltarea întregului sistem DF-26 a fost estimată la aproximativ 1,1 miliarde de dolari

Deși informațiile publice menționează, constant, importanța rachetei DF-26 în arsenalul de atac al Chinei, nu există date confirmate privind costul unitar al sistemului, cheltuielile totale ale programului sau alocările bugetare precise.

În același timp, estimările open-source ale acestor cifre nu sunt disponibile, ceea ce face ca amploarea economică a programului să rămână nedefinită, în ciuda resurselor evidente de stat necesare pentru dezvoltarea și extinderea sa.

  • Analizele open-source oferă doar estimări aproximative ale costului rachetei DF-26, deoarece Beijingul nu dezvăluie date financiare oficiale despre programele sale de rachete.
  • Prețul unitar este în general citat ca fiind cuprins între 15 și 20 de milioane de dolari, unele evaluări ajungând până la 21 de milioane de dolari per rachetă.

Dezvoltarea întregului sistem DF-26 a fost estimată la aproximativ 1,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă cercetarea, infrastructura de producție și pregătirea desfășurării în cadrul Forței de Rachete a Armatei Populare de Eliberare.

Dong Feng-26 | Foto – Profimedia Images

DF-26D, destinată să depășească noile sisteme de apărare stratificate desfășurate de SUA în Guam

Datele tehnice pentru DF-26 descriu o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM) de aproximativ 15,8 metri lungime și 1,4 metri în diametru, lansată de pe un transportor-erector-lansator mobil rutier de 12×12. Poate transporta un focos cu o greutate cuprinsă între 1.200 și 1.800 kg și se raportează că poate atinge viteze de până la Mach 18 în zbor terminal.

  • Varianta DF-26D a fost descrisă de analiștii din domeniul apărării ca un pas semnificativ înainte în ceea ce privește penetrarea și precizia.
  • Racheta balistică este echipată cu senzori multispectrali și momeli avansate, toate concepute pentru a complica interceptarea de către sistemele de apărare americane și aliate, cum ar fi Aegis, THAAD și Patriot.

Deși nu au fost publicate detalii tehnice oficiale, se estimează că racheta balistică DF-26D este destinată să depășească noile sisteme de apărare stratificate, desfășurate de Statele Unite în Guam, care includ THAAD, Patriot și viitoarele unități ale capacității de protecție indirectă împotriva focului.

Contextul strategic pentru apariția DF-26D include atât rolul tot mai mare al insulei Guam în planificarea apărării SUA, cât și dezvoltarea regională a armelor.

DF-26D | Sursa foto – Army Recognition

Guam găzduiește bombardiere B-52H ale Forțelor Aeriene SUA, facilități navale majore și baza în curs de dezvoltare a Corpului Pușcașilor Marini – Marine Corps Base Camp Blaz -, ceea ce o transformă într-un punct central pentru operațiunile din Marea Chinei de Sud și din apropierea Taiwanului. Raza de acțiune a DF-26D înseamnă că racheta balistică a Chinei poate lovi Guam.

Risc crescut de escaladare în cazul unei crize

Deși nu există dovezi că Beijingul desfășoară rachete balistice antinavă cu arme nucleare, natura cu dublă capacitate a DF-26 înseamnă că adversarii ar putea să nu poată distinge dacă o rachetă care se apropie este nucleară sau convențională, ceea ce crește riscurile de escaladare în cazul unei crize.

Analiștii cred, de asemenea, că natura modulară a DF-26 lasă deschise posibilități pentru variante suplimentare, cum ar fi încărcături utile de tip „bunker-buster” similare cu Hyunmoo-5 din Coreea de Sud sau distribuitoare specializate de submuniții pentru a maximiza efectele asupra zonei împotriva aeronavelor expuse pe aerodromuri.

Hyunmoo-5 | Foto – Profimedia Images

Introducerea modelului DF-26D evidențiază modul în care Beijingul continuă să își perfecționeze forțele de rachete cu rază lungă de acțiune ca răspuns la evoluția apărării SUA și a aliaților din Pacific.

Capacitatea sa dublă de a amenința atât bazele, cât și forțele navale complică planificarea operațională pentru Statele Unite și partenerii săi, iar DF-26D pare să vizeze erodarea încrederii SUA în apărarea sa antirachetă din Guam și de pe mare, mai notează Army Recognition.

Sursa colaj foto – Army Recognition / Profimedia Images

