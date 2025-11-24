Prima pagină » Actualitate » Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 00:12, Actualitate

Ștefan Stofor, consilier în Primăria Capitalei, este cel care în noaptea primului tur al alegerilor prezidențiale, din 24 noiembrie, 2024, a fost surprins, când i-a spus fostului edil, Nicușor Dan, să se pregătească pentru „prezidențiale”, dacă independentul Călin Georgescu intră în turul doi. 

În urmă cu fix un an, la data de 24 noiembrie 2024, Ștefan Stofor se afla alături de Nicușor Dan, la sediul PMB, unde fostul edil urma să țină un discurs, după exit-poll-ul pe tema referendemului pentru Capitală. În așteptarea rezultatelor, Stofor poate fi auzit în timp ce-i spune lui Nicușor Dan: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”.

O astfel de afirmație pune și mai mult sub semnul întrebării legitimitatea anulării alegerilor, având în vedere că actualul președinte, Nicușor Dan, pare să evite prezentarea unui motiv, chiar și un an mai târziu.

Totuși cine este Ștefan Stofor, care, acum, își manifestă susținerea față de Cătălin Drulă, în cursa pentru primăria Capitalei.

Ștefan Stofor, susținător al lui Lasconi

Într-un clip publicat pe contul oficial de Facebook, Șetfan Stofor se prezintă ca fiind membru al Alianței Dreapta Unită, consilier general în Primăriei București, membru în Comisiile de Buget Finanțe și Utilități și candidat pentru un nou mandat în funcția de consilier general al PMB.

Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, a fost creată în decembrie 2023 pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie 2024. Partidele au candidat împreună, însă rezultatul a fost unul cu mult sub așteptări. Eșecul a dus la schimbarea lui Cătălin Drulă din funcția de președinte USR cu Elena Lasconi, care își câștigase un nou mandat la Câmpulung.

La alegerile prezidențiale 2025, atunci când USR-ul a sprijinit-o, inițial, pe Elena Lasconi, Ștefan Stofor și-a exprimat susținerea față de aceasta.

Cu toate acestea, Stofor avea deja un candidat preferat pentru prezidențiale, încă din noiembrie 2024, în persoana lui Nicușor Dan, acum relevă filmarea din 2024, când miza pe candidatura lui Nicușor Dan pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Declarație de avere fabuloasă: 13 terenuri, 10 imobile, ceasuri și bijuterii de mii de euro

Potrivit declarației de avere depusă în mai 2022, Ștefan Stofor deține o cotă parte din nu mai puțin de opt terenuri intravilan, patru terenuri agricole și un teren forestier, toate figurând ca „moștenire.

Acesta deține o cotă parte din 10 imobile, apartamente și case de vacanță. Stofor apare ca unic proprietar doar în cazul unui apartament de 56 de metri pătrați din sectorul 3 al Capitalei.

20.000 de euro anual, câștigați din chirii

Același document relevă că din bunurile date spre închiriere, acesta a câștigat într-un singur an, peste 100.000 de lei, aproximativ 20.000 de mii de euro.

De asemenea, Ștefan Stofor deține ceasuri și bijuterii în valoare totală de 11.000 de euro, potrivit aceluiași document.

Ștefan Stofor deține o afacere cu mobilă, alături de soția sa

Stofor se recomandă, de asemenea, economist și antreprenor, iar pe lângă funcția administrativă, deține, alături de soția, sa, și o afacere cu mobilă, „Mavis”, cu sediul în Domnești. Venitul cumulat al cuplului, de pe urma firmei, se ridică la 47.845 de lei pe an, aproximativ 9.500 de eur0.

Potrivit declarației de avere, Ștefan Stofor a investit în firma de mobilă 54.000 de euro.

Foto: Mediafax

