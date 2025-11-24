Ședință CSAT amânată. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”

În cursul zilei de luni, 24 noiembrie 2025, se va reuni, începând cu ora 12:00, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru a discuta o serie de subiecte cu specific militar. De altfel, cu doar 3 zile înainte de convocarea ședinței, Nicușor Dan, președintele României, a specificat că ne aflăm „într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Se vor afla în prim plan și alte tematici legate de securitatea națională.

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost amânată pentru ora 14.00, după ce președintele Nicușor Dan a fost convocat de urgență să participe, prin videoconferință, la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene privind situația din Ucraina.

Administrația Prezidențială a confirmat schimbarea programului în cursul dimineții, pentru că preşedintele va lua parte la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina, de la ora 11.30.

„Luni, la ora 12, va avea loc o şedinţă CSAT, cu mai multe subiecte. Un subiect este Strategia Naţională de Apărare, un alt subiect este propunerea SAFE, pe care România o face către Comisia Europeană”, a declarat recent preşedintele Nicuşor Dan. De altfel, a mai menționat faptul că „sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare. O ședință CSAT normală”.

Printre subiectele prezente pe ordinea de zi, astăzi, se numără, conform Administrației Prezidențiale:

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România;

Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

„În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Nu este prima oară când președintele României convoacă CSAT. Au mai avut loc două ședințe, pe 30 iunie și 25 septembrie 2025.

De altfel, în cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, Administrația Prezidențiale publicase Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Documentul poate fi consultat oficial AICI.

„În pofida ezitărilor şi a sincopelor, România se găseşte azi în pragul maturităţii naţionale şi statale depline, pregătită potenţial să îşi soluţioneze vulnerabilităţile şi să utilizeze optim oportunităţile naturale şi istorice de care dispune”, se menţionează în document.

De menționat faptul că Strategia de Apărare va fi avizată în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) şi va fi prezentată, în 27 noiembrie 2025 (joi), în Parlament, de către preşedinte.

