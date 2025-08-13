Cine este arbitrul din Liga 1 care a stârnit furia lui Mihai Stoica. Președintele FCSB, de neoprit: „M-a minţit cu neruşinare”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a „mitraliat” un arbitru important din România, despre care a spus că l-a mințit „cu nerușinare”. Mai mult, oficialul campioanei a cerut să fie chemat „față-n față cu el”, pentru a demonstra cine spune adevărul.

În cauză este „centralul” George Găman, care a oficiat la partidei dintre FCSB și Farul Constanța, din etapa a 3-a a Superligii.

Meciul s-a disputat la București și a fost câștigat de constănțeni cu 2-1. La final, mai multe decizii luate de brigada de arbitri au fost puternic contestate, inclusiv eliminarea portarului Ștefan Târnovanu, în minutul 68, după două cartonașe galbene acordate pentru proteste într-un interval de câteva secunde.

„Da, am fost chemat la Comisii!”

„Vassaras s-a simţit lezat că am atentat la onoarea lui Găman. Da, am fost chemat la Comisii! Găman îşi atentează singur la onoare atunci când mie îmi zice ceva, iar în raport scrie cu totul altceva.

Deja e prea mult, sunt foarte sensibili, Găman e foarte sensibil! M-a minţit cu neruşinare, mi-a zis cu totul şi cu totul altceva. Minte cu neruşinare şi n-are nicio problemă cu asta. Să fiu chemat faţă-n faţă cu el şi să discutăm! De ce a trebuit să mă mintă?

Ar trebui să putem asculta ce vorbesc arbitri. Ok, nu le face publice, dar lasă-ne pe noi, cei implicaţi, să venim şi să ascultăm înregistrările. Să meargă cine e interesat să afle ce au de spus”, a răbufnit Mihai Stoica împotriva „centralului” George Găman.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat, acumulând patru puncte după primele cinci etape. Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a pierdut cu Farul Constanța (1-2, etapa a 3-a), Dinamo (3-4, etapa a 4-a) și Unirea Slobozia (0-1, etapa a 5-a).

Campioana României a fost eliminată și din al doilea tur preliminar al UEFA Champions League de Shkendija.

