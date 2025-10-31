Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv

Șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, prezintă public scuze pentru atitudinea jandarmului care a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, eveniment petrecut acum 10 ani, în București.

Într-un scurt video, generalul Mastan a prezentat scuze publice în urma incidentului care a avut loc în seara de joi spre vineri, când un jandarm care „nu a înțeles spiritul legii” l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv pe motiv că era trecut de ora 23.00 și mai erau aproape 30 de persoane adunate lângă monument.

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs”, a spus Alin Mastan, adăugând că momentul are „un profund caracter emoțional și simbolic”. „Regretăm sincer acest incident, care este unul izolat. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât, în viitor, să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a transmis generalul.

Organizatorul marșului, Marian Rădună, a fost amendat și apoi a postat pe facebook amenda și discuția filmată cu oamenii legii.

Jandarmeria a transmis și un comunicat de presă, în care este specificat că „există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale”, „dar există și noțiunea de spirit al legii”.

„Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică. Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, se arată în comunicat.

