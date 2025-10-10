Cine este María Corina Machado, femeia care a luat Premiul NOBEL pentru Pace și l-a devansat pe Donald Trump

María Corina Machado, liderul opiziției din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025, devansându-l pe Donald Trump, favorit în ochii multor susținători. Povestea acesteia e mai mult decât un premiu, este povestea unei lupte pentru libertate, dusă din umbră cu un dictator feroce.

Machado are 56 de ani și este liderul partidul Vente Venezuela și una dintre cele mai proeminente voci ale opoziției democratice. A fost deputat în Adunarea Națională și, în 2024, a câștigat alegerile primare ale opoziției pentru prezidențiale.

Regimul condus de Nicolás Maduro i-a interzis candidatura și i-a pus serviciile secrete pe urme. De atunci, Machado se ascunde, iar apropiații spun că se teme pentru viața ei. Cu toate astea, ea a continuat să comunice prin mesaje video și apeluri către poporul venezuelean, încurajând rezistemța pașnică.

María Corina Machado este, de ani de zile, ținta preferată a regimului Maduro. A fost anchetată, intimidată, atacată public și exclusă din Parlament. Nominalizarea ei la Premiul Nobel a fost susținută de senatorii americani Rick Scott și Marco Rubio, care au lăudat leadershipul ei curajos și altruist”, în ciuda amenințărilor personale.

Comitetul Nobel a explicat decizia spunând că „promovarea guvernării democratice și rezistența pașnică! ale Mariei Corina Machado sunt un exemplu pentru întreaga lume. Înainte de Nobel, Machado a primit Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului și Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire, împărțit cu președintele ales al Venezuelei, Edmundo González.

Machado nu a putut călători la Oslo pentru a-și primi premierul, regimul i-a interzis părăsirea țării.

Surse foto: Profimedia

