Revoltă în rândul profesorilor. Sindicatele acuză Ministerul Educației că blochează plata drepturilor salariale câștigate în instanță

Bianca Dogaru
Sindicatele din Educație acuză Ministerul Educației că a oprit plata unor bani câștigați de profesori în instanță. Este vorba despre sumele care depășesc pragul de 10.000 de lei, programate pentru plata din luna aprilie 2026. Deși judecătorii au decis definitiv că acești bani aparțin cadrelor didactice, sindicatele reclamă că Ministerul amână plata fără niciun motiv legal.

„Sindicatele din Educație condamnă ferm decizia abuzivă a Ministerului Educației”

„Conform informațiilor primite din teritoriu, achitarea sumelor programate pentru luna aprilie 2026 este amânată abuziv în cazurile în care valoarea acestora depășește 10.000 de lei. Acest blocaj persistă deși verificările și auditul efectuat la nivel local au confirmat deja corectitudinea calculelor. Suspendarea plăților se face fără niciun temei legal, în contradicție directă cu deciziile instanțelor. Solicităm public Ministerului Educației și Cercetării să dispună urgent plata integrală a acestor sume”, scrie în mesajul celor două federații.

În ultimii ani, mulți profesori au dat statul în judecată pentru diverse sporuri sau diferențe salariale care nu le-au fost plătite corect. Instanțele le-au dat dreptate, iar Ministerul Educației a fost obligat să le dea banii înapoi. Totuși, plata acestor sume mari nu se face deodată, ci eșalonat, pe parcursul mai multor ani. Pentru luna aprilie 2026, era programată o nouă tranșă de plată.

Cine primește banii și cine nu

Sindicaliștii arată că profesorii care au de primit sume mai mici de 10.000 de lei își primesc banii normal. Problema apare însă la cei care au de încasat sume mai mari. Ministerul a decis să suspende aceste plăți, deși verificările făcute în școli au transmis că toate calculele sunt corecte.

„Un atac la adresa statului de drept. Suspendarea plăților se face FĂRĂ niciun temei legal, fiind în contradicție directă cu deciziile instanțelor. Este extrem de grav și inacceptabil ca tocmai instituția care ar trebui să ne garanteze drepturile să refuze executarea unor sentințe obligatorii. Neexecutarea unor hotărâri judecătorești definitive creează un precedent periculos și afectează grav încrederea în instituțiile publice.”

Aplicația de salarizare funcționează, dar plățile sunt oprite

Blocajul este cu atât mai greu de înțeles cu cât partea tehnică a fost deja pregătită. Aplicația de salarizare pe care o folosesc toate școlile din România a fost actualizată special pentru a permite aceste plăți în luna aprilie. Mai mult, inspectoratele școlare au trimis deja la București listele cu toți banii necesari până la data de 26 martie. Practic, totul era gata pentru ca profesorii să își vadă banii pe card.

