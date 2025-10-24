Cine este primarul ideal al Capitalei, în opinia lui Nicuşor Dan: „Am o preferinţă”

Nicuşor Dan ştie cum trebuie să arate acela care îl va înlocui la Primăria Capitalei. Preşedintele i-a creionat şi un portret-robot.

Aflat în vizită la Bruxelles, preşdintele a transmis presei că „are o preferinţă” în ceea ce priveşte pe viitorul ales din fruntea Bucureştiului.

„Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferință”, a declarat şeful statului, în conferinţa de presă de la finalul reuniunii Consiliului European.

Potrivit lui Nicuşor Dan, un astfel de primar trebuie „să fie în stare” să coordoneze lucrările mari de infrastructură și să se impună în fața influenţelor imobiliare.

„Bineînțeles că există, opinia mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și – corespondent – calități pe care primarul ar trebui să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare”.

Guvernul României organizeaz[ alegeri locale parțiale pe 7 decembrie pentru funcția de primar general al municipiului București, președinte al Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități din țară.

