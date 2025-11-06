Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda ajunge la 4.050 de lei, potrivit Codului Rutier

Codul Rutier arată care sunt pasagerii care trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii, în timpul rulării pe drumurile publice. În condițiile în care șoferii nu se conformează legii, riscă să primească o amendă de până la 4.050 de lei.

Șoferii care pleacă la drum cu animalele de companie în mașină trebuie să respecte prevederile Codului Rutier. În caz contrar, riscă să fie amendați. Transportul animalelor de companie va fi efectuat în așa fel încât să nu existe probleme ale siguranței vehiculului. Animalele de companie vor sta pe bancheta din spate a mașinii, iar șoferul va alege cum să asigure transportul lor – fie utilizează o cușcă, fie folosește ham sau centură specială.

Animalele de companie pot fi transportate pe bancheta din spate a mașinii

„Transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor” este interzis și constituie contravenție, stabilește Codul Rutier. Altfel, conducătorii auto care nu se conformează în fața legii riscă să fie sancționați. Practic, animalele de companie nu pot sta pe locul din dreapta șoferului, iar explicația este cât se poate de simplă. În condițiile respective, atenția șoferului ar putea fi distrasă, ceea ce ar putea să provoace un incident rutier. De altfel, nu este un aspect sigur nici pentru animale.

În cazul de față, conducătorii auto pot primi o contravenţie din clasa a IV‑a de sancţiuni, ceea ce ar însemna între 9 şi 20 de puncte‑amendă. Pentru că un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei în 2025, o amendă maximă s-ar situa la 4.050 de lei, arată BZI.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor”, se precizează în legea din Codul Rutier.

Autorul recomandă:

Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate

Amendă de până la 28.500 de lei, dacă NU plătești această taxă obligatorie. Este valabilă pentru toți șoferii din România

Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte

Ce lucruri trebuie să aibă șoferii în mașină atunci când trec granița într-o altă țară din UE

Sursă foto: colaj Shutterstock