Prima pagină » Actualitate » Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda ajunge la 4.050 de lei, potrivit Codului Rutier

Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda ajunge la 4.050 de lei, potrivit Codului Rutier

06 nov. 2025, 12:28, Actualitate
Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda ajunge la 4.050 de lei, potrivit Codului Rutier

Codul Rutier arată care sunt pasagerii care trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii, în timpul rulării pe drumurile publice. În condițiile în care șoferii nu se conformează legii, riscă să primească o amendă de până la 4.050 de lei.

Șoferii care pleacă la drum cu animalele de companie în mașină trebuie să respecte prevederile Codului Rutier. În caz contrar, riscă să fie amendați. Transportul animalelor de companie va fi efectuat în așa fel încât să nu existe probleme ale siguranței vehiculului. Animalele de companie vor sta pe bancheta din spate a mașinii, iar șoferul va alege cum să asigure transportul lor – fie utilizează o cușcă, fie folosește ham sau centură specială.

Animalele de companie pot fi transportate pe bancheta din spate a mașinii

„Transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor” este interzis și constituie contravenție, stabilește Codul Rutier. Altfel, conducătorii auto care nu se conformează în fața legii riscă să fie sancționați. Practic, animalele de companie nu pot sta pe locul din dreapta șoferului, iar explicația este cât se poate de simplă. În condițiile respective, atenția șoferului ar putea fi distrasă, ceea ce ar putea să provoace un incident rutier. De altfel, nu este un aspect sigur nici pentru animale.

În cazul de față, conducătorii auto pot primi o contravenţie din clasa a IV‑a de sancţiuni, ceea ce ar însemna între 9 şi 20 de puncte‑amendă. Pentru că un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei în 2025, o amendă maximă s-ar situa la 4.050 de lei, arată BZI.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor”, se precizează în legea din Codul Rutier.

Autorul recomandă:

Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate

Amendă de până la 28.500 de lei, dacă NU plătești această taxă obligatorie. Este valabilă pentru toți șoferii din România

Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte

Ce lucruri trebuie să aibă șoferii în mașină atunci când trec granița într-o altă țară din UE

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

NEWS ALERT DNA: 4 rețineri în Rețeaua REZERVIȘTILOR, 2 persoane au fost puse sub control judiciar
13:14
DNA: 4 rețineri în Rețeaua REZERVIȘTILOR, 2 persoane au fost puse sub control judiciar
CONTROVERSĂ Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună
12:27
Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună
ULTIMA ORĂ Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii
12:21
Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De la rugină la lux cu un singur click: Iată cum apartamentele murdare devin „curate” în pozele de pe internet!