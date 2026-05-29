Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?

Într-o postare pe o rețea de socializare, jurnalistul Cristian Tudor Popescu lanseză o întrebare, referindu-se la incidentul cu drona de la Galați. ,,Să ne fie mai teamă de avioanele românești decât de dronele rusești?

Reamintiri cu ocazia rănirii a doi oameni (numai un noroc chior a făcut să nu fie mai mulți) de către o dronă a Rusiei care a lovit un bloc de locuințe din Galați”, scrie jurnalistul.

Nicușor Dan: veți vedea drone doborâte în România

Popescu reamintește de o declarație a președintelui Nicușor Dan, de anul trecut, când acesta spunea că dacă vor exista drone pe teritoriul României, acestea vor fi doborâte.

„Sper să nu mai avem drone în spațiul nostru aerian, dar dacă vom avea și dacă nu punem în pericol locuitorii și să facem mai mult rău, veți vedea drone doborâte în România” (președintele N. Dan, 14.12.2025, declarație zâmbitoare cu ocazia prăbușirii unei drone rusești în curtea unui gospodar) Pe cale de consecință, trebuie să ne fie mai teamă de avioanele pe care le tot ridicăm degeaba, decât de obiectele zburătoare care vin de la Moscova? Acum, MAPN zice că „Nu am avut oportunități de doborâre a dronei”. Prin urmare, e de așteptat o scrisoare de protest a președintelui Dan către președintele Putin în care să ceară ferm să nu ni se mai trimită drone fără oportunități”, scrie Popescu.

Jurnalistul încheie postarea cu un atac la adresa liderului PSD care reclamat, la Curtea Constituțională, semnarea contracului SAFE.

,,Cât privește eventualitatea ca S. Grindeanu să fi fost acum premierul României, să ne reamintim că șeful PSD a reclamat guvernul Bolojan la CCR pentru OUG care declanșează semnarea contractului SAFE de înarmare europeană a României. Iar dacă G. Simion ar fi instalat în Palatul Victoria, legea care permite doborârea de drone străine (rusești), contestată vehement în Parlament de AUR-POT-SOS, ar fi abrogată în timp record. Dincolo de toate acestea și de tarantela politicanilor ce se va desfășura astăzi, rămâne o alternativă cât se poate de reală și dătătoare de fiori: ori cei trei roboțași defecți, îmbrăcați în uniformă, care au reprezentat Apărarea României în conferința de presă matinală, egalează prostia umană, ori există un ordin nescris să nu respingem niciun cadou aerian din partea Rusiei, chiar dacă o fi să fie omorâți niscai cetățeni români”, a conchis Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

