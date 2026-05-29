Ministrul Apărării, Radu Miruță aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați. „De la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o”, spune Miruță.

„Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o.

De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă.

Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore”, a transmis Radu Miruță pe Facebook.

