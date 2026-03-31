Ciolacu refuză planul lui Bolojan și taie posturile din primărie: „Îmi cer mii de scuze de la domnul Bolojan că nu fac cum zice dânsu’”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat un atac ironic la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce a decis să meargă pe un drum opus reformei administrative propuse de acesta.

Deși noile reguli i-ar fi permis să angajeze mai mulți oameni, Ciolacu a anunțat că va face exact pe dos și va tăia 25 de posturi din instituție. Fostul premier susține că realitatea din teren este diferită de calculele făcute de Guvernul Bolojan și că administrația are nevoie de eficiență, nu de scheme de personal încărcate.

”Îmi cer mii de scuze de la domnul Bolojan că nu fac cum zice dânsu’ să mai angajez până la 287 de persoane. Asta este realitatea că reformele nu se fac din birou”, a explicat Ciolacu, marţi, potrivit news.ro.

Ciolacu taie posturile pe care Bolojan i-a permis să le înființeze

Conflictul a pornit de la o informare a Prefecturii, care arată că, după noua reformă, organizarea CJ Buzău ar putea crește de la 253 la 287 de angajați. Ciolacu a respins această posibilitate și a pregătit un proiect prin care numărul maxim de salariați va fi redus la 225.

„Am fost informaţi de către Instituţia Prefectului că, aplicând reforma, ar trebui să creştem organigrama de la 253 la 287 de posturi. Noi am hotărât să venim în faţa consilierilor cu o propunere de maximum 225 de angajaţi pe care o vom reglementa printr-o hotărâre, cel mai probabil, luna viitoare. Trebuie să avem o gândire de ansamblu. Nu putem continua cu structuri stufoase şi ineficiente”, a punctat Ciolacu.

