Doi premieri, unul pe functie, unul fost. Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.

Două televiziuni, două emisiuni de prime-time, același interval orar. Ora 21.

Ilie Bolojan a fost prezent la Televiziunea Națională, în timp ce Marcel Ciolacu a ales România TV. Potrivit datelor de audiență, în rândul publicului național, Marcel Ciolacu a înregistrat o medie de 3,3 puncte de rating, în timp ce Bolojan s-a situat la doar 0,5 puncte, în același interval orar.

Pe intervalul celor două emisii, 21:00 – 21:45, în termeni de număr de telespectatori, media pentru fiecare minut a fost de 510.000 pentru Ciolacu la România TV, comparativ cu doar 79.333 pentru Bolojan la TVR 1.

Vârful de audiență pentru RTV s-a apropiat de 600.000 de telespectatori, mai exact, 578.000 în timp ce prezența lui Bolojan nu a reușit să atragă în fața televizorului nici măcar 100.000 de oameni. Vârful TVR a înregistrat 85.000 de telespectatori.

Ilie Bolojan s-a bucurat de suport de transmisie multiplu. Pe lângă TVR 1, interviul cu premierul a fost transmis simultan și de TVR Info, TVR Moldova și TVR Internațional.

Sursa foto: Mediafax foto / Mihai Pop, Alexandra Pandrea

