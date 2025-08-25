Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu crede că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar câștiga „en fanfare”: „Drulă, susţinut de PNL, ar câştiga la limită”

25 aug. 2025, 23:29, Actualitate
Ciprian Ciucu crede că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar câștiga „en fanfare”: „Drulă, susţinut de PNL, ar câştiga la limită”
sursa foto: Mediafaxfoto/Alexandru Dobre

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, susține că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar știga detașat, iar dacă ar fi Cătălin Drulă de la USR candidatul, susținut de PNL, atunci acesta din urmă ar știga la limită, dar riscant”, notează News.ro.

Ciprian Ciucu a prezentat luni seară, la B1 TV, câteva scenarii pentru Primăria Capitalei, acesta afirmând că ar știga în eventualitatea în care ar fi susținut de USR, dar și cea în care ar avea susținere din partea PSD.

Dacă am candida cu toţii, şi candida şi eu, mai degrabă eu sau domnul Băluţă ar câştiga Primăria Capitalei. Dacă candida eu şi m-ar susţine USR, câştiga en fanfare, spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL, ar putea câştiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăşi ar câştiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluţă”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a afirmat că va conta foarte mult cât de rationale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat și despre pericolul ca la București să știge un candidat extremist, el a afirmat că nu vede posibil un astfel de scenariu în Capitală.

”La Bucureşti nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel naţional ar da, simbolic, foarte multă putere extremiştilor. Aici pericolul este de incompetenţă, pentru nu au candidaţi competenţi ca conducă acest oraş, greu şi complex”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

