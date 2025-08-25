Ciprian Ciucu crede că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar câștiga „en fanfare”: „Drulă, susţinut de PNL, ar câştiga la limită”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, susține că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar câștiga detașat, iar dacă ar fi Cătălin Drulă de la USR candidatul, susținut de PNL, atunci acesta din urmă ar câștiga „la limită, dar riscant”, notează News.ro.

Ciprian Ciucu a prezentat luni seară, la B1 TV, câteva scenarii pentru Primăria Capitalei, acesta afirmând că ar câștiga în eventualitatea în care ar fi susținut de USR, dar și cea în care ar avea susținere din partea PSD.

”Dacă am candida cu toţii, şi aş candida şi eu, mai degrabă eu sau domnul Băluţă ar câştiga Primăria Capitalei. Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL, ar putea câştiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăşi ar câştiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluţă”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a afirmat că va conta foarte mult cât de rationale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat și despre pericolul ca la București să câștige un candidat extremist, el a afirmat că nu vede posibil un astfel de scenariu în Capitală.

”La Bucureşti nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel naţional ar da, simbolic, foarte multă putere extremiştilor. Aici pericolul este de incompetenţă, pentru că nu au candidaţi competenţi ca să conducă acest oraş, greu şi complex”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

