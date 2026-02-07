Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti

După ce şi-a stricat relaţia de prietenie cu Cătălin Drulă, în campania electorală de la Primăria Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu spune că nici aceea cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, nu este prea bună. Nici de aceea cu PSD nu poate să spună lucruri prea bune.

Ciucu îi acuză de „parşivenie” pe social-democraţi, şi implicit pe Daniel Băluţă, în cadrul emisiunii Insider Politic, de la Prima Tv.

”Nu ştiu, el a început, întrebaţi-l pe el. Deci nu mă plâng, am soluţii. «Pune mâna şi votează în Consiliul General şi nu mai fă pe mironosiţa». Asta este mesajul. Hai să vedem, votează-le, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul, că aşa e uşor să zici, mă, Ciucu se plânge, Ciucu se plânge, dar nu vine cu soluţii. Bun, hai să te văd. Aici este parşivenia, pentru că orice i-ai propune care nu este popular, aici este un comportament foarte parşiv”, a povestit Ciucu.

Cât priveşte o eventuală discuţie cu Daniel Băluţă, între patru ochi, Ciucu spune că ”am avut mai multe şi o să mai am. A avut decenţa şi aici trebuie să recunosc cu trei, patru zile înainte să îmi zică că nu îmi va vota pentru că vrea ca să vedem ca să se regleze nişte forţe şi să-mi aducă el forţa lui”.

Dacă relaţia cu cei de la PSD nu merge prea bine, în Consiliul General al PMB, Ciucu spune că va încerca să abordeze şi alte partide, de genul AUR sau PUSL.

”Este un Consiliu General pulverizat, PSD-ul este important, PSD-ul este foarte important, pot face o majoritate in extremism(…)Dacă e nevoie să fac cu partidul lui Piedone, fac cu partidul Piedone. Numai că ei acolo se cam coordonează şi e greu ca să iei.. .Plus că ei au istorie veche, pe Băluţă l-a crescut Piedone şi ştiţi istoria lor comună, da? Va fi greu ca Piedone să vină cu mine. Dar nu închid niciun fel de uşă, pentru că treaba mea este să fac o majoritate, chiar cu anumite costuri de imagine. Avem USR, pe care mă bazez, REPER pe care mă bazez, Forţa Dreptei mă bazez, PMP mă bazez şi, bineînţeles, Partidul Naţional Liberal pe care mă bazez. În alt context poate aş refuza, dar nu-mi permit, nu am luxul să refuz. Sau să jignesc AUR sau să îmi alienez Consiliul General. (…) Mă bazez şi pe faptul că de fapt duşmanul de moarte al AUR este PSD””, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Cât priveşte jocurile de putere din Consiliul General al PMB, Ciucu spune că ”House of Cards era Pepsi cu pufuleţi”(n.r celebru serial de pe Netflix, Culisele puterii) pe lângă intrigile româneşti.

Băluţă a reacţionat imediat: „Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!”

Daniel Băluţă ar fi reacţionat imediat la declaraţiile lui Ciucu, pe facebook, şi i-a transmis un mesaj direct acestuia din urmă, scrie Mediafax.

„Domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei. Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale. (…) Da, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională”, a transmis Băluță, referindu-se la proiectele pe care spune că le are în derulare. Dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie. Pentru «prestația» de astăzi, vă pot spune doar atât: «Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!»”, i-ar mai fi transmis Băluţă lui Ciucu, citat de Mediafax.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”

Ciucu spune că PNL „e un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile”: „Eu nu înţeleg acest joc al PSD”