Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti

Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti

Luiza Dobrescu
07 feb. 2026, 15:21, Actualitate
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este

După ce şi-a stricat relaţia de prietenie cu Cătălin Drulă, în campania electorală de la Primăria Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu spune că nici aceea cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, nu este prea bună. Nici de aceea cu PSD nu poate să spună lucruri prea bune. 

Ciucu îi acuză de „parşivenie” pe social-democraţi, şi implicit pe Daniel Băluţă, în cadrul emisiunii Insider Politic, de la Prima Tv.

”Nu ştiu, el a început, întrebaţi-l pe el. Deci nu mă plâng, am soluţii. «Pune mâna şi votează în Consiliul General şi nu mai fă pe mironosiţa». Asta este mesajul. Hai să vedem, votează-le, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul, că aşa e uşor să zici, mă, Ciucu se plânge, Ciucu se plânge, dar nu vine cu soluţii. Bun, hai să te văd. Aici este parşivenia, pentru că orice i-ai propune care nu este popular, aici este un comportament foarte parşiv”, a povestit Ciucu.

Cât priveşte o eventuală discuţie cu Daniel Băluţă, între patru ochi, Ciucu spune că ”am avut mai multe şi o să mai am. A avut decenţa şi aici trebuie să recunosc cu trei, patru zile înainte să îmi zică că nu îmi va vota pentru că vrea ca să vedem ca să se regleze nişte forţe şi să-mi aducă el forţa lui”.

Dacă relaţia cu cei de la PSD nu merge prea bine, în Consiliul General al PMB, Ciucu spune că va încerca să abordeze şi alte partide, de genul AUR sau PUSL.

”Este un Consiliu General pulverizat, PSD-ul este important, PSD-ul este foarte important, pot face o majoritate in extremism(…)Dacă e nevoie să fac cu partidul lui Piedone, fac cu partidul Piedone. Numai că ei acolo se cam coordonează şi e greu ca să iei..

.Plus că ei au istorie veche, pe Băluţă l-a crescut Piedone şi ştiţi istoria lor comună, da? Va fi greu ca Piedone să vină cu mine. Dar nu închid niciun fel de uşă, pentru că treaba mea este să fac o majoritate, chiar cu anumite costuri de imagine. Avem USR, pe care mă bazez, REPER pe care mă bazez, Forţa Dreptei mă bazez, PMP mă bazez şi, bineînţeles, Partidul Naţional Liberal pe care mă bazez.

În alt context poate aş refuza, dar nu-mi permit, nu am luxul să refuz. Sau să jignesc AUR sau să îmi alienez Consiliul General. (…)  Mă bazez şi pe faptul că de fapt duşmanul de moarte al AUR este PSD””, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Cât priveşte jocurile de putere din Consiliul General al PMB, Ciucu spune că ”House of Cards era Pepsi cu pufuleţi”(n.r celebru serial de pe Netflix, Culisele puterii) pe lângă intrigile româneşti.

Băluţă a reacţionat imediat: „Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!”

Daniel Băluţă ar fi reacţionat imediat la declaraţiile lui Ciucu, pe facebook, şi i-a transmis un mesaj direct acestuia din urmă, scrie Mediafax.

„Domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei. 

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale. (…) Da, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională”, a transmis Băluță, referindu-se la proiectele pe care spune că le are în derulare.

Dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie. Pentru «prestația» de astăzi, vă pot spune doar atât: «Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!»”, i-ar mai fi transmis Băluţă lui Ciucu, citat de Mediafax.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”

Ciucu spune că PNL „e un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile”: „Eu nu înţeleg acest joc al PSD”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
15:58
Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
DIVERTISMENT Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
15:38
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
15:31
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
REACȚIE Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
15:04
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile
FLASH NEWS Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”
14:44
Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat”
VIDEO „Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri
14:13
„Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
„Bijuteria” de la „gâtul” unui păianjen ascunde ceva mult mai periculos
HOROSCOP Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
15:33
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
CONTROVERSĂ Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
15:14
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
ECONOMIE Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat
14:34
Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat
FLASH NEWS S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost”
14:13
S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost”
DEZVĂLUIRI USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
14:10
USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
SPORT Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat
14:10
Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat

Cele mai noi

Trimite acest link pe