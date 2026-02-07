Prima pagină » Actualitate » Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile

Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile

07 feb. 2026, 15:04, Actualitate
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile

Proiectul de extindere al magistralei M4 de metrou se confruntă cu o evoluție juridică neașteptată. Turcii de la Gulermak au depus o contestație care vizează contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progrescu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erabașu, arată datele din portalul CNSC, transmite economedia

Situația este una atipică pentru legislația achizițiilor publice deoarece Gulermak contestă procedura, deși nu a depus ofertă pentru acest lot unde Construcții Erbașu a fost singurul participant. Demersul companiei turcești se bazează pe prevederi legale care permit unui operator economic să conteste o procedură dacă invocă vicii de legalitate care l-ar fi împiedicat să participe la licitație sau care afectează rezultatul final.

Pe Secțiunea I (Gara de Nord-Eroii Revoluției), Gulermak a pierdut licitația în fața asocierii dintre Dogus și Trace, unde a depus de asemenea contestații în care a invocat probleme de integritate ale câștigătorilor. Contestațiile au fost respinse de CNSC dar Gulermak s-a adresat Curții de Apel București, iar următoarea ședință de judecată va avea loc pe 10 februarie 2026.

Magistrala M4, o investitiție de 3,5 miliarde de euro bani europeni nerambursabili

Magistrala M4 va fi prelungită cu 14 stații care vor parcurge Capitala de la Gara de Nord până la Gara Progresu, în zona de sud. Proiectul de infrastructură este rezultatul unei investiții din bani europeni în valoare de 3,5 mld. euro. Pe 31 ianuarie 2026, Primăria Sectorului 4 a anunțat semnarea contractului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru lotul 2.

Contestația turcilor ar putea bloca sau întârzia calendarul anunțat de primarul Daniel Băluță, care prevedea 8 luni pentru proiectare și începerea imediată a lucrărilor de execuție pe un termen de 60 de luni. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) urmează să decidă dacă admite calitatea procesuală a celor de la Gulermak pe un lot unde nu au fost ofertanți.

