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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a găsit explicația pentru invazia de șobolani din centrul Bucureștiului. Cine ar fi de vină

Elena Popescu
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a găsit explicația pentru invazia de șobolani din centrul Bucureștiului. Cine ar fi de vină
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Sunt probleme grave cu șobolanii în centrul Bucureștiului, în zona Pieței Sfânta Vineri, unde autoritățile au descoperit numeroase galerii săpate de rozătoare, deșeuri abandonate și resturi alimentare aruncate pe trotuare și în spațiile verzi.

Primăria Capitalei susține că, deși au fost efectuate mai multe intervenții de deratizare, rozătoarele continuă să apară din cauza mizeriei, a vegetației care le oferă adăpost și a distrugerii sau furtului stațiilor cu substanțe raticide. Municipalitatea cere Primăriei Sectorului 3 să ia măsuri pentru igienizarea și reamenajarea terenului pe care îl administrează.

Și edilul general al Capitalei a explicat că șobolanii sunt în acea zonă din cauza mizeriei.

”Cealaltă parte a adevărului. Nu la fel de spectaculosă, dar adevarul este că șobolanii au ieșit la suprafața ca urmare a actiunilor de igenizare a zonei împuțite, pe care unii aruncă mizerie și mâncare. Am dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Șobolanii sunt efectul mizeriei pe care nu Primaria o face…”,  a explicat primarul general al Capitalei problemele cu șobolanii din centrul Capitalei.

Ce spune Primăria Capitalei

De asemenea, pe pagina de Facebook a Primăriei există o postare care explică, în amănunt, ce se întâmplă.

”Motivele pentru care sunt rozătoare în zona Piața Sfânta Vineri, pe terenul administrat de Primăria Sectorului 3. Încă din luna mai, cei de la Compania Municipală Eco Igienizare (CMEIB), alături ADP Sector 3, au intervenit în zonă. Au găsit numeroase galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar, provenite de la cetățeni care hrănesc porumbeii. Acestea favorizează apariția rozătoarelor.

Astfel: Pe 29 mai, Compania a aplicat raticide și tratamente chimice direct în galerii; ADP Sector 3 a astupat și tasat galeriile. În acest fel, a blocat ieșirea rozătoarelor și a prevenit contactul oamenilor sau animalelor de companie cu substanțele toxice; Pe 3 iunie, CMEIB a revenit și a verificat zona. Terenul PS3 era în continuare insalubru, iar stațiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate. Din 21 rămăseră doar 7. Cei care hrănesc porumbeii le-au luat; Compania a cerut ca Poliția Locală Sector 3 să intervină și să-i sancționeze pe cei care depozitează deșeurile pe terenul PS3, aruncă resturi pentru păsări și animale și distrug în mod repetat stațiile cu tratament. Locala ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul;

Ulterior, Compania Eco Igienizare a aplicat acolo încă două tratamente raticide. Și acestea au fost furate; În continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deșeuri menajere necolectate și hrană pentru păsări/animale pe zona betonată și pe spațiul verde. Iar terenul este acoperit cu vegetație care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia și ienupăr oferă adăpost optim și favorizează crearea galeriilor.

În acest moment, în zonă sunt amplasate 29 de stații de intoxicare, iar celor de la ADP S3 le-am solicitat să toaleteze/defrișeze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor și să reamenajeze peisagistic perimetrul.

Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip și surplus de pietriș, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor. Celor de la Poliția Locală Sector 3 și Salubritate Sector 3 le-am pus în vedere să monitorizeze zona și să o mențină curată”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Generale a Capitalei.

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