Ciprian Șerban: Am semnat contractele de finanțare pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și 16 locomotive electrice 

Ciprian Șerban anunță semnarea contractelor de finanțare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Acestea prevăd achiziția a 20 de rame electrice interregionale și a 16 locomotive electrice.

Ministrul Transporturilor a semnat contracte pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și a 16 locomotive electrice

„Astăzi, am semnat contractele de finanțare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și a 16 locomotive electrice, investiții majore prin care accelerăm modernizarea transportului feroviar din România și oferim cetățenilor servicii publice la standarde europene.

Începând chiar din acest an, noile rame electrice vor fi introduse treptat în circulație, pe rute strategice care conectează regiunile istorice ale țării: Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov; Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova; Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași / Suceava; Galați – Brăila – Constanța – Mangalia, precum și București – Călărași.

Pe măsură ce lucrările de electrificare aflate în execuție vor fi finalizate, trenurile vor circula și pe rute suplimentare esențiale pentru dezvoltarea mobilității regionale: Oradea – Cluj-Napoca – Brașov și Cluj-Napoca – Craiova – Calafat”, a transmis Ciprian Șerban.

Acesta a mai menționat faptul că rutele de lung parcurs esențiale pentru conectivitatea națională vor fi asigurate de cele 16 locomotive electrice care urmează să fie achiziționate. Investiția este estimată că va depăși 250 de milioane de euro.

„În paralel, cele 16 locomotive electrice vor asigura serviciul pe rute de lung parcurs esențiale pentru conectivitatea națională: Dej – Brașov – București – Constanța; Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța; Timișoara – Cluj-Napoca – Iași; Iași / Suceava – București – Constanța.”

Valoarea cumulată a acestor investiții depășește 250 de milioane de euro, inclusiv TVA.

Proiecte finanțate de Fondul pentru Modernizare

Potrivit ministrului Transporturilor, aceste proiecte au finanțare de 100% de la Fondul pentru Modernizare, inclusiv pentru TVA.

„Investim în trenuri moderne, în legături mai rapide între orașe, în confort sporit pentru călători și într-un transport curat, sigur și eficient. Românii merită servicii feroviare de înaltă calitate, iar astăzi facem încă un pas concret pentru ca acest obiectiv să devină realitate”, a încheiat ministrul.

