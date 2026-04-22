Primăria Sectorului 2, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, face pași concreți pentru dezvoltarea a două noi parcuri. Într-o postare pe Facebook, Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a precizat că, în cadrul unei întrevederi cu Rareș Hopincă, s-a discutat despre dezvoltarea comunității Andronache.

Cele două parcuri se vor întinde pe o suprafață de trei hectare. În primă fază, se dorește amenajarea Parcului Andronache, în zona străzii Gherghiței. În a doua fază, se dorește dezvoltarea unui parc natural în zona Valea Saulei din București.

Ciprian Șerban: „Mai multă calitate a vieții pentru locuitorii din București”

„Am avut, în cursul zilei de ieri, o întrevedere cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, cu care am discutat despre dezvoltarea comunității Andronache din București.

Primăria Sectorului 2, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, face pași concreți pentru dezvoltarea a două noi parcuri, cu o suprafață totală de aproape 3 hectare.

În prezent, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR, deține mai multe terenuri în apropierea autostrăzii A3. Am agreat, astfel, transferul unor suprafețe către Primăria Sectorului 2, pentru a fi transformate în spații verzi moderne, zone de relaxare și facilități sportive.

🔹 Faza 1: amenajarea Parcului Andronache, în zona străzii Gherghiței

🔹 Faza 2: dezvoltarea unui parc natural în zona Valea Saulei

🌱 Mai mult spațiu verde, mai multă calitate a vieții pentru locuitorii din București”, a transmis Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Ciprian Șerban