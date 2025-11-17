Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii

Traficul feroviar dintre Timișoara și Arad a fost oprit luni, după ce armătura unui pasaj rutier aflat în construcție s-a prăbușit direct peste liniile de tren. Incidentul s-a produs pe șantierul magistralei Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad, una dintre cele mai importante lucrări feroviare din vestul țării.

În zona localității Carani, muncitorii lucrau la cofrajul unui picior de pasaj rutier, pe Lotul 4 Timișoara – Arad. Armătura de fier urma să fie turnată în beton, însă structura s-a desprins și a căzut peste liniile ferate și a blocat complet gabaritul.

Din fericire, nu au existat victime, însă circulația trenurilor a fost oprită imediat.

Trenurile afectate sunt: