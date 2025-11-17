Prima pagină » Actualitate » Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii

Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii

Bianca Dogaru
17 nov. 2025, 16:31, Actualitate
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
Galerie Foto 2

Traficul feroviar dintre Timișoara și Arad a fost oprit luni, după ce armătura unui pasaj rutier aflat în construcție s-a prăbușit direct peste liniile de tren. Incidentul s-a produs pe șantierul magistralei Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad, una dintre cele mai importante lucrări feroviare din vestul țării. 

În zona localității Carani, muncitorii lucrau la cofrajul unui picior de pasaj rutier, pe Lotul 4 Timișoara – Arad. Armătura de fier urma să fie turnată în beton, însă structura s-a desprins și a căzut peste liniile ferate și a blocat complet gabaritul.

Din fericire, nu au existat victime, însă circulația trenurilor a fost oprită imediat.

Trenurile afectate sunt:
  • trenul 1539, oprit în Băile Calacea
  • trenul 2029017 SNTFC – Sânandrei, ora 13:50;
  • trenul 2604017 SNTFC – Băile Calacea, ora 14:08;
  • trenul 10513017 IR – Sânandrei, ora 14:17.
  • trenurile 73 și 3115 așteaptă în Șag.

