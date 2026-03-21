Alimentul consumat zilnic de unii oameni, care poate preveni boli grave și să ducă la o viață mai bună și mai lungă

Cafeaua poate ajuta la prevenirea unor boli legate de vârstă, cum ar fi cancerul, conform unui număr tot mai mare de cercetări. Astfel, băutura consumată chiar zilnic de unele persane ne poate ajuta să trăim mai mult și mai bine.

Cafeaua conține un amestec complex de compuși anti-îmbătrânire, care îmbunătățesc performanțele. Dar, pentru cele mai bune rezultate, trebuie acordată atenție cantității, momentului consumului și ingredientelor adăugate.

De asemenea, conform unui studiu recent, această băutură „magică” poate contribui la îmbunătățirea performanței mentale și fizice, în timp ce combate inflamația și previne boli grave precum bolile de inimă, cancerul și diabetul. Mai mult, are beneficii în reducerea riscului de demență.

„Cofeina este unul dintre cele mai puternice și unul dintre cele mai constante instrumente pe care le avem pentru performanță”, a declarat pentru Business Insider nutriționistul sportiv Tom Coughlin, care nu a fost implicat în noul studiu.

Totuși, cercetătorii spun că anumite tipuri de cafea pot fi mai sănătoase decât altele, iar consumul excesiv poate avea efecte negative.

„Cafeaua ajută la hrănirea creierului prin aromă, gust și moment”, a declarat Limon, profesor de neurologie la University of Texas Medical Branch, pentru sursa citată.

Pe măsură ce moleculele din cafea ajung în organism, acestea interacționează cu receptori importanți din creier asociați cu vigilența, atenția și memoria, mai spune Limon.

Totodată, afectează sistemul vascular, susținând fluxul sanguin sănătos în creier și în corp. Un studiu publicat în luna februarie a arătat că persoanele care beau două până la trei cești de cafea zilnic au un risc semnificativ mai mic de demență.

Cafeaua este atât de complexă, încât cercetătorii încă încearcă să identifice exact ce o face benefică pentru noi, a spus Fang Fang Zhang, epidemiolog și profesor la Tufts University.

Unul dintre principalii factori este ingredientul activ, cofeina, un stimulent care crește metabolismul și reduce inflamația.

Studiile leagă cafeaua de o gamă largă de alte beneficii, inclusiv:

Risc mai mic de cancer, inclusiv cancer de sân, colorectal și hepatic;

Reducerea riscului de boli de inimă, infarct și accident vascular cerebral;

Sensibilitate îmbunătățită la insulină și risc mai scăzut de diabet;

Stare de spirit mai bună și mai puține simptome de depresie.

Zhang și alți cercetători au constatat că varianta de cafea decofeinizată nu este asociată cu aceleași beneficii pentru sănătate ca cea obișnuită, sugerând puternic că însăși cofeina joacă un rol important.

Cafeaua reprezintă și o sursă bogată de polifenoli, compuși de origine vegetală care ajută la protejarea celulelor de deteriorare. Un astfel de compus se numește acid clorogenic, iar studiile sugerează că este o apărare puternică împotriva inflamației, deteriorării celulare și disfuncțiilor metabolice.

„Este unul dintre cei mai puternici antioxidanți pe care îi cunoaștem. Dozele mari de antioxidanți pot fi foarte benefice pentru noi în numeroase zone ale corpului”, a spus Coughlin.

Alternative pentru cafea

Sunt și persoane care nu preferă sau nu acceptă cafeaua, dar pentru aceștia există alternative. Ceaiul verde și cel negru conțin polifenoli care ajută la combaterea bolilor, chiar dacă ele conțin mai puțină cofeină decât cafeaua, ceea ce face ca efectele sale să fie mai puțin intense.

Cafeaua oferă o cantitate mică de fibre, un nutrient esențial pentru sănătatea intestinală, iar cei mai mulți dintre noi nu consumăm suficiente fibre, care ajută la hrănirea microbiomului de bacterii simbiotice din sistemul digestiv.

Substanțele benefice din cafea o plasează printre cele mai bune alimente pentru longevitate, alături de produse nutritive precum uleiul de măsline, semințele și leguminoasele.

Zhang a constatat în cercetările sale că băuturile dulci pe bază de cafea, bogate în lapte, nu par să aibă aceleași beneficii pentru sănătate precum cafeaua simplă.

„Este posibil ca adăugarea de zahăr și grăsimi saturate să favorizeze inflamația, anulând astfel beneficiile”, a avertizat Zhang.

