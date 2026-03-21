Alimentul consumat zilnic de unii oameni, care poate preveni boli grave și să ducă la o viață mai bună și mai lungă

FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Cafeaua poate ajuta la prevenirea unor boli legate de vârstă, cum ar fi cancerul, conform unui număr tot mai mare de cercetări. Astfel, băutura consumată chiar zilnic de unele persane ne poate ajuta să trăim mai mult și mai bine.

Cafeaua conține un amestec complex de compuși anti-îmbătrânire, care îmbunătățesc performanțele. Dar, pentru cele mai bune rezultate, trebuie acordată atenție cantității, momentului consumului și ingredientelor adăugate.

De asemenea, conform unui studiu recent, această băutură „magică” poate contribui la îmbunătățirea performanței mentale și fizice, în timp ce combate inflamația și previne boli grave precum bolile de inimă, cancerul și diabetul. Mai mult, are beneficii în reducerea riscului de demență.

„Cofeina este unul dintre cele mai puternice și unul dintre cele mai constante instrumente pe care le avem pentru performanță”, a declarat pentru Business Insider nutriționistul sportiv Tom Coughlin, care nu a fost implicat în noul studiu.

Totuși, cercetătorii spun că anumite tipuri de cafea pot fi mai sănătoase decât altele, iar consumul excesiv poate avea efecte negative.

„Cafeaua ajută la hrănirea creierului prin aromă, gust și moment”, a declarat Limon, profesor de neurologie la University of Texas Medical Branch, pentru sursa citată.

Pe măsură ce moleculele din cafea ajung în organism, acestea interacționează cu receptori importanți din creier asociați cu vigilența, atenția și memoria, mai spune Limon.

Totodată, afectează sistemul vascular, susținând fluxul sanguin sănătos în creier și în corp. Un studiu publicat în luna februarie a arătat că persoanele care beau două până la trei cești de cafea zilnic au un risc semnificativ mai mic de demență.

Cafeaua este atât de complexă, încât cercetătorii încă încearcă să identifice exact ce o face benefică pentru noi, a spus Fang Fang Zhang, epidemiolog și profesor la Tufts University.

Unul dintre principalii factori este ingredientul activ, cofeina, un stimulent care crește metabolismul și reduce inflamația.

Studiile leagă cafeaua de o gamă largă de alte beneficii, inclusiv:

  • Risc mai mic de cancer, inclusiv cancer de sân, colorectal și hepatic;
  • Reducerea riscului de boli de inimă, infarct și accident vascular cerebral;
  • Sensibilitate îmbunătățită la insulină și risc mai scăzut de diabet;
  • Stare de spirit mai bună și mai puține simptome de depresie.

Zhang și alți cercetători au constatat că varianta de cafea decofeinizată nu este asociată cu aceleași beneficii pentru sănătate ca cea obișnuită, sugerând puternic că însăși cofeina joacă un rol important.

Cafeaua reprezintă și o sursă bogată de polifenoli, compuși de origine vegetală care ajută la protejarea celulelor de deteriorare. Un astfel de compus se numește acid clorogenic, iar studiile sugerează că este o apărare puternică împotriva inflamației, deteriorării celulare și disfuncțiilor metabolice.

„Este unul dintre cei mai puternici antioxidanți pe care îi cunoaștem. Dozele mari de antioxidanți pot fi foarte benefice pentru noi în numeroase zone ale corpului”, a spus Coughlin.

Alternative pentru cafea

Sunt și persoane care nu preferă sau nu acceptă cafeaua, dar pentru aceștia există alternative. Ceaiul verde și cel negru conțin polifenoli care ajută la combaterea bolilor, chiar dacă ele conțin mai puțină cofeină decât cafeaua, ceea ce face ca efectele sale să fie mai puțin intense.

Cafeaua oferă o cantitate mică de fibre, un nutrient esențial pentru sănătatea intestinală, iar cei mai mulți dintre noi nu consumăm suficiente fibre, care ajută la hrănirea microbiomului de bacterii simbiotice din sistemul digestiv.

FOTO – Caracter ilustrativ

Substanțele benefice din cafea o plasează printre cele mai bune alimente pentru longevitate, alături de produse nutritive precum uleiul de măsline, semințele și leguminoasele.

Zhang a constatat în cercetările sale că băuturile dulci pe bază de cafea, bogate în lapte, nu par să aibă aceleași beneficii pentru sănătate precum cafeaua simplă.

„Este posibil ca adăugarea de zahăr și grăsimi saturate să favorizeze inflamația, anulând astfel beneficiile”, a avertizat Zhang.

Autorul mai recomandă:

Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume

Ce se întâmplă dacă bei prea multă cafea? Limita zilnică explicată de un cardiolog

O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari

UTILE Ai mâncat crenvurști de post din Carrefour? Am aflat din ce sunt făcuți, de fapt
17:55
Ai mâncat crenvurști de post din Carrefour? Am aflat din ce sunt făcuți, de fapt
SĂNĂTATE Te „mănâncă” ochii? Medicii dezvăluie cauzele mâncărimii și ce poți face ca să scapi de ea
05:09, 20 Mar 2026
Te „mănâncă” ochii? Medicii dezvăluie cauzele mâncărimii și ce poți face ca să scapi de ea
SĂNĂTATE Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile
21:50, 18 Mar 2026
Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile
INEDIT Un bărbat de 42 de ani a ajuns la spital după ce i s-a albăstrit pielea: „Arătam ca personajele din filmul Avatar”. Ce s-a întâmplat de fapt
22:40, 15 Mar 2026
Un bărbat de 42 de ani a ajuns la spital după ce i s-a albăstrit pielea: „Arătam ca personajele din filmul Avatar”. Ce s-a întâmplat de fapt
ALERTĂ 104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe
16:59, 15 Mar 2026
104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe
SĂNĂTATE Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
20:58, 10 Mar 2026
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Planul secret al lui Hitler care a salvat România de la dezmembrare și dispariție. Cum a manevrat dictatorul nazist destinul țării noastre
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
După ce a înghițit zeci de miliarde de dolari, metaversul rămâne doar o amintire
INEDIT Un câine a găsit pe o plajă din Scoția o sticlă care conținea un mesaj. Fusese aruncată de pe o barcă din Canada și a supraviețuit două ierni în apă
21:17
Un câine a găsit pe o plajă din Scoția o sticlă care conținea un mesaj. Fusese aruncată de pe o barcă din Canada și a supraviețuit două ierni în apă
NEWS ALERT Fostul director FBI a murit. Robert Mueller a anchetat legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Trump: ”Bine, mă bucur că a murit”
20:40
Fostul director FBI a murit. Robert Mueller a anchetat legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Trump: ”Bine, mă bucur că a murit”
RĂZBOI Criza energetică globală se adâncește. India și alte țări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian
20:21
Criza energetică globală se adâncește. India și alte țări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian
DESCOPERIRI A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
20:10
A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
SPORT Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată
20:02
Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată
SPORT Metaloglobus, victorie surprinzătoare în Superliga de fotbal! „Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo”
19:49
Metaloglobus, victorie surprinzătoare în Superliga de fotbal! „Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo”

Cele mai noi

Trimite acest link pe