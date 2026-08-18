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O avocată, fostă membră USR și activă în precedentele campanii electorale, combate propaganda lui Dominic Fritz legată de decizia CCR

O avocată, fostă membră USR și activă în precedentele campanii electorale, combate propaganda lui Dominic Fritz legată de decizia CCR
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O fostă membră a partidului USR, condus de Dominic Fritz, susține amendamentul validat luni de Curtea Constituțională pe noua Lege a integrității, care, odată promulgată de președintele Nicușor Dan, îl va lăsa pe același Dominic Fritz fără funcția de primar al municipiului Timișoara în cel mult 30 de zile.

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Este vorba de Claudia Postelnicescu, avocata exclusă din partid în decembrie 2019, pe motiv că a făcut „zeci de acuzaţii neprobate, atacuri la persoană și calomnii, atât pe grupurile interne, cât şi pe profilul public”. În octombrie 2018, aceasta anunța că a decis să se alăture mișcării USR pentru a-și pune în valoare calitățile juridice, în lupta împotriva PSD, pe care o compara cu „o hidră bătrână, cu multe capete”.

Sursa: Facebook Claudia Postelnicescu

Sursa: Facebook Claudia Postelnicescu

De ce susține fosta membră USR „amendamentul Fritz” / „Martirizarea, o strategie posibil câștigătoare la CEDO”

Postelnicescu a publicat o postare pe contul personal de Facebook, în care explică faptul că așa-numitul „amendament Fritz” clarifică o practică deficitară, văzută drept o „anomalie juridică”. Avocata spune că nu este vorba de o retroactivitate, ci de o sancțiune aplicată de drept în spețe deja cunoscute.

„Vechea lege ANI menținea o anomalie juridică, cu practică deficitară. Noul amendament clarifică și unifică această practică, adică toți cei aflați DEJA în situația de incompatibilitate/conflict de interese constatată de ANI sau de o instanță își vor pierde mandatele în 30 de zile, prin efectul legii, fără să mai depindă de vreun ordin al prefectului. Pe scurt: nu este o retroactivitate, așa cum ni se repetă ad nauseam pe toate canalele, ca să fie martirizat Dominic Fritz – o strategie posibil câștigătoare la CEDO, ci o sancțiune care se aplică de drept pe situații deja constatate. Sper că e mai clar acum pentru toți adepții furibunzi ai așa-zisei retroactivități”, scrie Claudia Postelnicescu.

Sursa: Facebook Claudia Postelnicescu

Sursa: Facebook Claudia Postelnicescu

Una dintre cele mai active voci anti-USR, după ce a fost exclusă din partid / „USR nu înțelege noțiuni elementare de ani de zile”

În luna decembrie a anului 2019, Biroul Național al USR confirma excluderea Claudiei Postelnicescu din partid pe motiv că „a făcut zeci de acuzaţii neprobate, atacuri la persoană și calomnii, atât pe grupurile interne, cât şi pe profilul public”.

Imediat după ce a venit anunțul oficial, avocata s-a apărat, tot pe pagina de Facebook, unde a scris: „Da. Prostie fudulă, aroganţă. Îi excludem şi sancţionăm pe cei care ne arată mediocritatea şi prostia şi clamăm interesul partidului când de facto prostia e individuală, pe persoană fizică”.

Pe profilul personal de Facebook, Claudia Postelnicescu postează constant opinii care atacă, în mod direct, activitatea partidului condus de Dominic Fritz. La câteva minute după ce a confirmat autenticitatea amendamentului validat de CCR, avocata a scris că „USR nu înțelege noțiuni elementare de ani de zile”, ca reacție la o postare care vizează lupta partidului împotriva PSD.

Sursa: Facebook Claudia Postelnicescu

Sursa: Facebook Claudia Postelnicescu

În luna noiembrie a anului trecut, Postelnicescu îl acuza pe fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, de comportament abuziv în interiorul partidului și de orchestrarea unei campanii de discreditare la adresa ei.

Cum lăuda Postelnicescu mișcarea USR în octombrie 2018 / „E un partid serios” / „Oameni tineri, care duc un război împotriva corupției profunde”

Claudia Postelnicescu nu a fost mereu o voce anti-USR. În octombrie 2018, avocata anunța că se alătură partidului în lupta împotriva PSD, despre care scria că este „o hidră bătrână, cu multe capete” și îl numea „profund corupt și profund antiromânesc”.

„M-am decis să intru în USR, într-o seară de enervare zilnică. Este cea mai bună decizie puteam să o iau în aceste vremuri, când singura opoziție la tăvălugul stepelor iliberale o face USR-ul. Zilnic, articol de lege cu articol și acțiune cu acțiune. E un partid serios. Un partid nou, cu oameni tineri, care abia acum începe să înțeleagă, la rândul lui, ce război avem de dus, pe toate planurile, de la intimidări, la desființarea adversarilor prin presa mafiei și servicii afiliate, nu mai discutăm deja de instituții, multe sunt deja căzute în mâna mafiei”, spunea, la acea vreme, Claudia Postelnicescu.

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