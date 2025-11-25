Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, o critică dur pe vicepremierul Oana Gheorghiu, după conferința de presă susținută ieri, în care aceasta a prezentat planul Guvernului pentru companiile de stat. Năsui spune că nu vede nicio intenție reală de reformă și acuză Executivul că repetă modelul ultimilor 35 de ani.

Într-o postare pe Facebook, el afirmă că măsurile anunțate sunt o copie a strategiilor care au eșuat constant.

„Din păcate nu se va face nicio reformă a companiilor de stat. Am ascultat conferința de presă de ieri a doamnei Gheorghiu. Actualul guvern vrea să facă ce s-a făcut timp de 35 de ani și nu a funcționat: noi comitete, noi registre, noi analize, noi studii. Nu se închide nimic. Aducem „specialiști” ca să „salvăm” găurile negre, etc. Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită.”

„Cel mai bine era să se ocupe de spitale”

Năsui sugerează că Oana Gheorghiu ar fi putut avea un impact real doar dacă își concentra mandatul pe domeniul sănătății, acolo unde are experiență concretă,

„Cel mai mare bine pentru România pe care putea să-l facă doamna Gheorghiu era să se ocupe de zona de sănătate, mai precis de construcția de spitale. A fondat un ONG care a construit un spital la un preț mult mai mic decât s-ar fi făcut la stat. S-a lovit de problemele birocratice și de supra-reglementarea specifică statului român. Acum avea oportunitatea să schimbe legislația și să facă viață mai ușoară tuturor celor care ar încerca să mai construiască spitale în România.”

Postarea se încheie cu o critică fermă la adresa modelului companiilor de stat.

„În materie de companii de stat nu va schimba nimic. În sănătate măcar avea o șansă. Companiile de stat vor funcționa la fel cum au funcționat întotdeauna. Așa cum funcționau și pe vremea RSR. Era bine doar în propagandă. Problema este că propaganda funcționează doar pe hârtie. Realitatea e mult mai sumbră.”

