Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”

Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”

Bianca Dogaru
25 nov. 2025, 09:25, Actualitate
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, o critică dur pe vicepremierul Oana Gheorghiu, după conferința de presă susținută ieri, în care aceasta a prezentat planul Guvernului pentru companiile de stat. Năsui spune că nu vede nicio intenție reală de reformă și acuză Executivul că repetă modelul ultimilor 35 de ani. 

Într-o postare pe Facebook, el afirmă că măsurile anunțate sunt o copie a strategiilor care au eșuat constant.

„Din păcate nu se va face nicio reformă a companiilor de stat. Am ascultat conferința de presă de ieri a doamnei Gheorghiu. Actualul guvern vrea să facă ce s-a făcut timp de 35 de ani și nu a funcționat: noi comitete, noi registre, noi analize, noi studii. Nu se închide nimic. Aducem „specialiști” ca să „salvăm” găurile negre, etc. Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită.”

„Cel mai bine era să se ocupe de spitale”

Năsui sugerează că Oana Gheorghiu ar fi putut avea un impact real doar dacă își concentra mandatul pe domeniul sănătății, acolo unde are experiență concretă,

„Cel mai mare bine pentru România pe care putea să-l facă doamna Gheorghiu era să se ocupe de zona de sănătate, mai precis de construcția de spitale. A fondat un ONG care a construit un spital la un preț mult mai mic decât s-ar fi făcut la stat. S-a lovit de problemele birocratice și de supra-reglementarea specifică statului român. Acum avea oportunitatea să schimbe legislația și să facă viață mai ușoară tuturor celor care ar încerca să mai construiască spitale în România.”
Postarea se încheie cu o critică fermă la adresa modelului companiilor de stat.
„În materie de companii de stat nu va schimba nimic. În sănătate măcar avea o șansă. Companiile de stat vor funcționa la fel cum au funcționat întotdeauna. Așa cum funcționau și pe vremea RSR. Era bine doar în propagandă. Problema este că propaganda funcționează doar pe hârtie. Realitatea e mult mai sumbră.”

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

UTILE Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
09:49
Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
EXTERNE Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
09:48
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
09:39
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
EXTERNE Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos
09:23
Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 780. Jihadul Islamic anunță că a găsit corpul unuia dintre ultimii trei ostatici din Gaza
09:21
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 780. Jihadul Islamic anunță că a găsit corpul unuia dintre ultimii trei ostatici din Gaza
Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp
09:20
Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
De ce caută astronomii viață într-un sistem stelar dublu, lipsit de exoplanete gigantice?
SPORT Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
09:51
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
SPORT Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie”
09:06
Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie”
EXCLUSIV Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata
09:00
Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
08:59
Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
DESTINAȚII Care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025
08:57
Care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025
NEWS ALERT Alertă aeriană în trei județe. Pentru prima oară, RO-ALERT și în Vrancea, după pătrunderea dronelor în spațiul aerian al României
08:53
Alertă aeriană în trei județe. Pentru prima oară, RO-ALERT și în Vrancea, după pătrunderea dronelor în spațiul aerian al României