PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază (SURSE) / Bolojan TACE în scandalul cu PSD

Alexandru Tudor
15 sept. 2025, 18:52, Știri politice
Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp. 

Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expire la 1 octombrie.

„Dacă Bolojan continuă să se împotrivească, în ciuda evidențelor, atunci luăm în calcul să o facem prin Parlament”, precizează sursele politice.

Luni după-amiază, premierul Bolojan nu a răspuns întrebărilor presei. Ca de obicei, le-a spus reporterilor aflați la Senat că nu vorbește pe holuri. Acesta a fost întrebat dacă a existat o discuție în Coaliție privind eliminarea plafonării. Premierul nu a dorit să clarifice și să aplaneze scandalul.

În weekend, liderul PSD, Sorin Grindeanu a spus că decizia nu s-a luat în coaliție.

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

La puțin timp după declarația lui Grindeanu, Ioana Dogioiu a spus contrariul, într-un mesaj pentru Gândul.

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că l-a informat pe premier cu privire la impactul pe care îl are ordonanța Guvernului.

„Noi am transmis toate datele, tot, impactul pe care l-a avut partea de ordonanță în momentul de față, sigur, va fi decizia coaliției și a domnului prim-ministru”, a spus ministrul Barbu, la Guvern.

