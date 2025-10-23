Vicepremierul Bulgariei critică România pentru că blochează construirea podurilor peste Dunăre. „Ei nu sunt pregătiți nici să semneze un acord”

Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România miercuri pentru ”obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie publicația Dunav Most, citată de Rador. În timpul unei vizite efectuate la Ruse, miercuri, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de noi poduri și legături de feribot.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse – Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a declarat vicepremierul Karadjov.

Potrivit lui Karadjov, în ciuda activității intense a Bulgariei și a Comisiei Europene, România este reticentă în ceea ce privește extinderea conectivității dincolo de punctul unic Ruse – Giurgiu.

Ce face România

Guvernele succesive ale României au condiționat demararea de noi poduri de dragarea Dunării de către guvernul bulgar. În plus, autoritățile de la București se tem că noi poduri rutiere ar putea facilita accesul mărfurilor către portul din Varna, în detrimentul Portului Constanța.

Procedurile pentru al treilea pod lângă Ruse sunt amânate de ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează. Ministrul a subliniat că linia de feribot Ruse – Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul pe pod, dar există o lipsă de cooperare și acolo.

Executivul de la Sofia aprobat joi un acord între Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi din România privind lansarea în comun a procedurilor de achiziţii publice în cadrul proiectului FAST Dunărea 2, care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe secţiunea comună bulgaro-român al fluviului Dunărea.

