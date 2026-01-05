CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi

Pentru pregatirea activitatilor din perioada sezonului rece, Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere a luat o serie de măsuriau preventive. Printre acestea se numără şi încheierea de parteneriate cu mai multe instituţii din subordinea Guvernului.

A fost încheiat între CNAIR, Poliţia Rutieră şi Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor un program comun de măsuri pentru menţinerea viabilităţii autostrăzilor, drumurilor expres şi drumurilor naţionale în sezonul rece.

CNAIR asigură deszăpezirea prin structura centrală CNAIR SA, 8 Direcții Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP), 44 Secţii de Drumuri Naţionale, 7 Secţii Autostrăzi, 457 de baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 56 contracte privind activitatea de deszăpezire încheiate cu terţii, 3.232 utilaje prezente în baze.

„DRDP Bucureşti prin 6 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 60 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 10 contracte iîcheiate cu terţi şi utilaje proprii; utilaje prezente în baze – 536; DRDP Craiova prin 6 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 65 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 5 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii (drumurile de pe raza SDN Slatina şi SDN Târgu Jiu sunt acoperite pentru activitatea de deszăpezire de utilajele proprii sau utilaje care acţionează pe raza celorlalte SDN), Utilaje prezente în baze – 404; DRDP Timişoara prin 4 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 74 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 8 contracte încheiate cu terţi si utilaje proprii– 404; DRDP Cluj prin 7 SDN + 2 Secţii Autostrăzi – 86 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 8 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii (Autostrada A10 este acoperită pentru activitatea de deszăpezire de utilajele proprii sau utilaje care actionează pe raza celorlalte SDN), utilaje prezente în baze – 501; DRDP Braşov prin 5 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 55 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 7 contracte încheiate cu terţi si utilaje proprii – 389; DRDP Iaşi prin 7 SDN – 49 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 7 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii– 414; DRDP Buzău prin 4 SDN – 29 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 5 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii – 278; DRDP Constanţa prin 5 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 39 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 6 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii – 306″, transmite CNAIR.

Compania a mai incheiat contracte pentru furnizarea sării cu Societatea Naţională a Sării S.A pentru achiziţionarea a 200.000 de tone de sare, din care a fost aprovizionată cantitatea de cca. 89.000 de tone. Stocul iniţial, la începutul sezonului rece, a fost de 106.000 de tone, mai spun cei de la CNAIR.

Pentru detalii şi informaţii în timp real despre starea drumurilor din ţară, pot fi accesate cele două linkuri:

Link dispecerat: https://dispecerat.andnet.ro/

Link harta: https://dispecerat.andnet.ro/harta.php

