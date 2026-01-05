Prima pagină » Actualitate » CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi

CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi

Luiza Dobrescu
05 ian. 2026, 13:33, Actualitate
CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi

Pentru pregatirea activitatilor din perioada sezonului rece, Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere a luat o serie de măsuriau preventive. Printre acestea se numără şi încheierea de parteneriate cu mai multe instituţii din subordinea Guvernului. 

A fost încheiat între CNAIR, Poliţia Rutieră şi Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor un program comun de măsuri pentru menţinerea viabilităţii autostrăzilor, drumurilor expres şi drumurilor naţionale în sezonul rece.

CNAIR asigură deszăpezirea prin structura centrală CNAIR SA, 8 Direcții Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP), 44 Secţii de Drumuri Naţionale, 7 Secţii Autostrăzi, 457 de baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 56 contracte privind activitatea de deszăpezire încheiate cu terţii, 3.232 utilaje prezente în baze.

DRDP Bucureşti prin 6 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 60 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 10 contracte iîcheiate cu terţi şi utilaje proprii; utilaje prezente în baze – 536;

DRDP Craiova prin 6 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 65 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 5 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii (drumurile de pe raza SDN Slatina şi SDN Târgu Jiu sunt acoperite pentru activitatea de deszăpezire de utilajele proprii sau utilaje care acţionează pe raza celorlalte SDN), Utilaje prezente în baze – 404;

DRDP Timişoara prin 4 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 74 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 8 contracte încheiate cu terţi si utilaje proprii– 404;

DRDP Cluj prin 7 SDN + 2 Secţii Autostrăzi – 86 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 8 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii (Autostrada A10 este acoperită pentru activitatea de deszăpezire de utilajele proprii sau utilaje care actionează pe raza celorlalte SDN), utilaje prezente în baze – 501;

DRDP Braşov prin  5 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 55 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 7 contracte încheiate cu terţi si utilaje proprii – 389;

DRDP Iaşi prin 7 SDN – 49 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 7 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii– 414;

DRDP Buzău prin 4 SDN – 29 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 5 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii – 278;

DRDP Constanţa prin 5 SDN + 1 Secţie Autostrăzi – 39 baze de deszăpezire (districte/puncte de sprijin/CIC-uri), 6 contracte încheiate cu terţi şi utilaje proprii – 306″, transmite CNAIR.

Compania a mai incheiat contracte pentru furnizarea sării cu Societatea Naţională a Sării S.A pentru achiziţionarea a  200.000 de tone de sare, din care a fost aprovizionată cantitatea de cca. 89.000 de tone. Stocul iniţial, la începutul sezonului rece, a fost de 106.000 de tone, mai spun cei de la CNAIR.

Pentru detalii şi informaţii în timp real despre starea drumurilor din ţară, pot fi accesate cele două linkuri:

Link dispecerat: https://dispecerat.andnet.ro/

Link harta: https://dispecerat.andnet.ro/harta.php

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol

Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Guvernului Bolojan: ”Dacă nu suntem ascultați, vom fi nevoiți să ne facem auziți”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului”
13:34
CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului”
ȘTIINȚĂ Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani
13:09
Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia ripostează cu un atac puternic la Kiev și Harkov
13:00
Război în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia ripostează cu un atac puternic la Kiev și Harkov
IMOBILIARE Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util
12:47
Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util
ECONOMIE ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026
12:27
ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026
ULTIMA ORĂ Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
12:13
Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Cancan.ro
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Cancan.ro
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: 'Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce creierul uman se maturizează mai lent decât cel al rudelor sale primate?
VIDEO Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată 
13:17
Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată 
JUSTIȚIE Zece persoane, găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după acuzații că ar fi transsexuală
13:04
Zece persoane, găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după acuzații că ar fi transsexuală
EXTERNE Danemarca respinge pretențiile teritoriale lui Trump asupra Groenlandei: „SUA nu are dreptul să anexeze niciun teritoriu danez”
12:48
Danemarca respinge pretențiile teritoriale lui Trump asupra Groenlandei: „SUA nu are dreptul să anexeze niciun teritoriu danez”
ECONOMIE Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut
12:28
Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut
FLASH NEWS Curtea de Apel București amână procesul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru 16 ianuarie. Ce acuzații le sunt aduse
12:24
Curtea de Apel București amână procesul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru 16 ianuarie. Ce acuzații le sunt aduse
SPORT Tavi Popescu, viitor incert la FCSB. „E pe cont propriu. S-a anturat cu cine nu trebuia”
12:19
Tavi Popescu, viitor incert la FCSB. „E pe cont propriu. S-a anturat cu cine nu trebuia”

Cele mai noi