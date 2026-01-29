Prima pagină » Actualitate » Noua escrocherie prin care hoții află dacă ești plecat de acasă mai mult timp. Cum funcționează metoda „foaia albă” din cutia poștală

Noua escrocherie prin care hoții află dacă ești plecat de acasă mai mult timp. Cum funcționează metoda „foaia albă” din cutia poștală

29 ian. 2026, 20:42, Actualitate
Noua escrocherie prin care hoții află dacă ești plecat de acasă mai mult timp. Cum funcționează metoda „foaia albă” din cutia poștală
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Infractorii folosesc mereu noi metode de a-și identifica victimele și pentru a le afla programul, cea mai recentă fiind cunoscută sub numele de „foaia albă”. Autoritățile avertizează asupra acestui fapt și explică ce trebuie să faci pentru a evita spargerile.

Este vorba de o escrocherie, cu o foaie albă lăsată în cutiile poștale, folosită de hoți pentru a identifica locuințele nelocuite mai mult timp și este foarte răspândită în Franța, țară în care au loc anual peste 200.000 de spargeri. De exemplu, 218.700, doar în anul 2024. Departamentele Bouches-du-Rhône, Isère și Gironde se află în topul zonelor cele mai afectate, însă fenomenul este prezent pe întreg teritoriul, potrivit rmc.bfmtv.com.

Așadar, noul principiu este foarte simplu și extre mde eficient, daca proprieterii nu sutn atenți. Hoții introduc o foaie albă, de obicei format A4, în fanta cutiei poștale, lăsând-o să iasă ușor în exterior.

După câteva zile, se întorc pentru a verifica situația și dacă foaia este încă acolo, înseamnă că nimeni nu a ridicat corespondența, semn clar că locuința este goală. În acel moment, infractorii consideră că „drumul este liber” și trec la spargere.

Avertismentul autorităților

Jandarmeria din Departamentul Yonne a atras recent atenția asupra creșterii acestui tip de escrocherie printr-o postare publicată pe Facebook. Mesajul a devenit rapid viral, iar locuitori din alte zone au semnalat cazuri similare în Calvados, Savoia și Doubs.

FOTO – Caracter ilustrativ

Metoda este mai ușor de aplicat în cazul caselor, unde cutiile poștale sunt amplasate la exterior, dar hoții au găsit soluții și pentru apartamente.

„Introduc telefonul prin fanta cutiei poștale și fotografiază corespondența din interior. Astfel, pot vedea numele și pot afla exact unde se află apartamentul în imobil”, a explicat un polițist pentru sursa citată.

Totuși, această tehnică nu este nouă. Înainte de cazurile recente, metoda „foii albe” fusese deja semnalată în mai multe regiuni. Pe 7 martie 2025, Jandarmeria din Somme avertizând deja asupra acestui mod de operare. Cu o lună mai devreme, chiar și locuitori din Concarneau, în Finistère, descoperiseră foi albe în cutiile poștale.

Autoritățile recomandă să suni imediat la Poliție și, mai ales, este foarte important să nu lași foaia la locul ei. Dar, dacă este posibil, aceasta ar trebui recuperată fără a fi atinsă direct, folosind mănuși.

Foaia poate fi introdusă într-un plic de hârtie, fără a fi îndoită, și predată forțelor de ordine, aceasta fiind cea mai bună soluție pentru că documentul poate conține urme sau amprente utile anchetatorilor.

De asemenea, este important ca vecinii să fie informați despre această metodă. Mai mult, verifică și cutiile poștale ale vecinilor, mai ales atunci când știi că sunt plecați, iar orice suspiciune trebuie semnalată imediat autorităților.

Totodată, autoritățile recomandă să nu anunți plecările în vacanță pe rețelele sociale, deoarece unii hoți caută postări publice și folosesc cuvinte-cheie pentru a identifica persoanele absente.

Autorul mai recomandă:

Un român a fost lăsat fără 50.000 de lei în urma unei escrocherii. Cum l-au păcălit fraudatorii

A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani

Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont

Noua escrocherie online care îi sperie pe români. Metoda „amenda” de 1.250 de lei care îți golește contul bancar

Ultima scrisoare. Țara europeană care desființează Poșta

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
21:51
Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
21:44
Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
REȚETE Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit
21:33
Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit
POLITICĂ Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele
21:33
Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan comentează crima copiilor din Cenei: „Prima este problema drogurilor”
21:31
Președintele Nicușor Dan comentează crima copiilor din Cenei: „Prima este problema drogurilor”
POLITICĂ Nicușor Dan spune că PSD nu îngreunează reformele: „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”
21:15
Nicușor Dan spune că PSD nu îngreunează reformele: „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci
FLASH NEWS Nicușor Dan răspunde dacă vede varianta unui guvern fără PSD: „În matematică iei în considerare toate posibilitățile”
21:07
Nicușor Dan răspunde dacă vede varianta unui guvern fără PSD: „În matematică iei în considerare toate posibilitățile”
ACTUALITATE Noul Galaxy de la Samsung arată incredibil, dar costă mai mult decât un MacBook Pro. Ce spun experții, merită cumpărat?
20:36
Noul Galaxy de la Samsung arată incredibil, dar costă mai mult decât un MacBook Pro. Ce spun experții, merită cumpărat?
FLASH NEWS Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate
20:25
Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate
ULTIMA ORĂ 🚨 Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să oprească focul
20:06
🚨 Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să oprească focul
VIDEO Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la”
19:59
Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la”
FINANCIAR Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele
19:56
Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele

Cele mai noi

Trimite acest link pe