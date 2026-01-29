Noua escrocherie prin care hoții află dacă ești plecat de acasă mai mult timp. Cum funcționează metoda „foaia albă” din cutia poștală

Infractorii folosesc mereu noi metode de a-și identifica victimele și pentru a le afla programul, cea mai recentă fiind cunoscută sub numele de „foaia albă”. Autoritățile avertizează asupra acestui fapt și explică ce trebuie să faci pentru a evita spargerile.

Este vorba de o escrocherie, cu o foaie albă lăsată în cutiile poștale, folosită de hoți pentru a identifica locuințele nelocuite mai mult timp și este foarte răspândită în Franța, țară în care au loc anual peste 200.000 de spargeri. De exemplu, 218.700, doar în anul 2024. Departamentele Bouches-du-Rhône, Isère și Gironde se află în topul zonelor cele mai afectate, însă fenomenul este prezent pe întreg teritoriul, potrivit rmc.bfmtv.com.

Așadar, noul principiu este foarte simplu și extre mde eficient, daca proprieterii nu sutn atenți. Hoții introduc o foaie albă, de obicei format A4, în fanta cutiei poștale, lăsând-o să iasă ușor în exterior.

După câteva zile, se întorc pentru a verifica situația și dacă foaia este încă acolo, înseamnă că nimeni nu a ridicat corespondența, semn clar că locuința este goală. În acel moment, infractorii consideră că „drumul este liber” și trec la spargere.

Avertismentul autorităților

Jandarmeria din Departamentul Yonne a atras recent atenția asupra creșterii acestui tip de escrocherie printr-o postare publicată pe Facebook. Mesajul a devenit rapid viral, iar locuitori din alte zone au semnalat cazuri similare în Calvados, Savoia și Doubs.

Metoda este mai ușor de aplicat în cazul caselor, unde cutiile poștale sunt amplasate la exterior, dar hoții au găsit soluții și pentru apartamente.

„Introduc telefonul prin fanta cutiei poștale și fotografiază corespondența din interior. Astfel, pot vedea numele și pot afla exact unde se află apartamentul în imobil”, a explicat un polițist pentru sursa citată.

Totuși, această tehnică nu este nouă. Înainte de cazurile recente, metoda „foii albe” fusese deja semnalată în mai multe regiuni. Pe 7 martie 2025, Jandarmeria din Somme avertizând deja asupra acestui mod de operare. Cu o lună mai devreme, chiar și locuitori din Concarneau, în Finistère, descoperiseră foi albe în cutiile poștale.

Autoritățile recomandă să suni imediat la Poliție și, mai ales, este foarte important să nu lași foaia la locul ei. Dar, dacă este posibil, aceasta ar trebui recuperată fără a fi atinsă direct, folosind mănuși.

Foaia poate fi introdusă într-un plic de hârtie, fără a fi îndoită, și predată forțelor de ordine, aceasta fiind cea mai bună soluție pentru că documentul poate conține urme sau amprente utile anchetatorilor.

De asemenea, este important ca vecinii să fie informați despre această metodă. Mai mult, verifică și cutiile poștale ale vecinilor, mai ales atunci când știi că sunt plecați, iar orice suspiciune trebuie semnalată imediat autorităților.

Totodată, autoritățile recomandă să nu anunți plecările în vacanță pe rețelele sociale, deoarece unii hoți caută postări publice și folosesc cuvinte-cheie pentru a identifica persoanele absente.

