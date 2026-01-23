Prima pagină » Actualitate » Site online care pretindea că vinde asasini la comandă, descoperit de polițiști. Plata se făcea în criptomonede

Bianca Dogaru
23 ian. 2026, 15:27, Actualitate
Autoritățile române, în colaborare cu cele din Marea Britanie, au descoperit un site online care pretindea că facilitează angajarea de asasini plătiți și alte activități criminale. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări transmise de autoritățile britanice. 

Potrivit poliției, platforma funcționa sub denumirea Online Killers Marketplace și utiliza exclusiv criptomonede pentru tranzacții. Plățile erau realizate printr-un sistem conceput pentru a oferi anonimat utilizatorilor și pentru a îngreuna urmărirea fluxurilor financiare.

Au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în București și Râmnicu Vâlcea. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, precum și sume de 292.890 de lei și 48.600 de euro. Două persoane, cetățeni români, au fost audiate.

Ulterior, autoritățile din Marea Britanie au precizat că serviciile oferite de site nu erau reale.

 „Deși niciunul dintre serviciile oferite nu era real, poliția a urmărit penal cu succes persoane care au încercat să îl utilizeze pentru a le face rău altora, iar victimele potențiale au fost protejate în întreaga lume”, se arată în comunicatul oficial.

Ancheta din Regatul Unit vizează fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, instigare șo tentativă la omor calificat, instigare și tentativă la vătămare corporală, precum și spălare de bani. Plata prin criptomonede a fost un element central al modului de operare.

