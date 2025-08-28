Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”

În ciuda discuțiilor din coaliție, premierul Ilie Bolojan acordă o notă de 8 partidelor aflate în coaliția de guvernare. Potrivit acestuia, „nu este o situație ușoară”, însă „nu e vorba de a ne certa.”

Coaliția de guvernare a luat nota 8 la evaluarea făcută de premierul Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN. În timp ce relația cu Nicușor Dan rămâne una „bună, de respect”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, premierul se ține la membrii coaliției mai ceva ca un pedagog de internat pentru ca aceștia să ajungă la o „armonizare a abordărilor”.

„Am dat nota 8. Gândiți-vă că o Coaliție în care sunt patru partide nu este o situație ușoară, având în vedere istoria partidelor! În afară de a mulțumi românilor pentru că trecem prin această perioadă împreună, se cuvine să le mulțumesc și partidelor din Coaliție, pentru că, cu toate divergențele, nu e vorba de a ne certa ci de a avea abordări diferite, care trebuie armonizate. Cu toate discuțiile, am reușit să închidem și acest al doilea pachet”, a dezvăluit premierul.

În ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, premierul a declarat, în același cadru, că relația dintre cei doi sunt „de respect, e o relație bună”.

