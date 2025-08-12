Prima pagină » Actualitate » Cod galben de CANICULĂ în vestul țării. Care sunt zonele afectate

12 aug. 2025, 15:00, Actualitate
Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei pentru miercuri, între orele 12 și 21.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Potrivit ANM, miercuri, 13 august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade. Codul galben este valabil miercuri între orele 12 – 21.

Până marți, la 10, două județe din Oltenia, Mehedinți și Dolj, s-au aflat sub o avertizare Cod roșu de caniculă și disconfort termic accentuat, cu temperaturi maxime de 39 – 41 de grade.

România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44° Celsius

Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă

