Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din șase județe.

Astfel, potrivit specialiștilor hidrologi, în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 – 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot semnala creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din mai multe bazine hidrografice.

Acestea sunt următoarele:

Strei (afluent al râului Mureș) – bazin superior și afluenți bazin mijlociu (județul Hunedoara), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj), Motru – bazin superior (județele: Gorj și Mehedinți), Gilort – bazin superior (județul Gorj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin – amonte de Acumularea Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș) și Olteț – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea).

Atenționarea hidrologică vizează, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precizează hidrologii.