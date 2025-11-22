Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o informare și o atenționare meteorologică de Cod Galben, valabilă de astăzi de la ora 10.00 până pe 24 noiembrie, la ora 10.00. Aceasta vizează ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului și răcire.

În acest context al schimbării vremii, din această noapte, local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în Nord-Vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat chiar depuneri de polei, iar apoi va ninge slab, transmis pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM.

Cum va fi vremea în București

În București, va mai ploua în această noapte, dar de duminică vremea se ameliorează și în capitală. Posibil să mai apară în prima parte a zilei ceva ploi slabe, dar vremea începe să se încălzească de luni, temperaturi de 14 grade în capitală. Ziua de marți vine cu 15- 16 grade și vreme frumoasă.

Vremea se va răci semnificativ

În ceea ce privește temperaturile, vremea se va răci semnificativ sâmbătă în Vest – Nord și Nord-Est, urmând ca în noaptea de duminică spre luni să fie temperaturi minime negative, în special în jumătatea vestică a țării. Codul Galben este valabil de astăzi de la ora 10.00 și până mâine la ora 10.00 și vizează precipitații însemnate cantitativ.

Cum va fi vremea la munte

La munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă , în special pe creste. Vântul va avea intensificări – cu viteze, în general, de 45-50 km/ h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile Sud -Estice, iar noaptea vor fi intensificări și în Nord- Vestul și Centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80-90 de km / h.

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu vor fi precipitații la început sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Totodată, în aceste zone, se vor acumula cantități de 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri.

Duminică, vremea se ameliorează sub aspectul precipitațiilor, care vor mai fi slabe, iar în special în Vestul – Centrul- Nordul țării vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului, în Sud-Estul țării acestea vor fi sub formă de ploaie, dar slabe.

