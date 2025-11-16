Prima pagină » Vremea » Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală

Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală

Oana Zvobodă
16 nov. 2025, 10:54, Vremea
Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală

Meteorologii ANM anunță, în continuare, o vreme închisă la câmpie, spre deosebire de zonele deluroase și de munte în care avem parte de vreme frumoasă și astăzi. Pe de altă parte, începutul de săptămâna ne aduce ploi și ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări Cod Galben de ceață pentru șapte județe din țară, valabile până la ora 12:00. Este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri.

Fenomenul de inversiune termică este prezent și astăzi în România.

„Avem parte de vreme încă frumoasă la deal și la munte, dar cu ceață la câmpie”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

Harta temperaturilor din România – ora 09:00

Harta temperaturilor din România – ora 09:00

„Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală”

Temperaturile scad simțitor în toată țara. Meteorologii ANM spun că va ninge la munte. Totodată, în zonele de deal și câmpie va ploua.

„De luni apar modificări în sensul în care începe să bată vântul tot mai tare pe partea de vest a țării, se apropie un front rece dinspre Europa Centrală, astfel că, începând cu orele serii, apar ploi. Avem ploi pe vestul, nord-vestul țării. Apoi, în noaptea de luni spre marți, marți se extind pe est, centru și nord, iar marți după-amiază apar ploile și pe partea de sud.

Meteorologii anunță ninsori la munte

Și tot cu acest front atmosferic rece, pătrunde și o masă de aer mai rece dinspre Europa Centrală, temperaturile scad marți în vestul țării, simțitor, temperaturi numai de 6-7 grade prin acele zone, iar la munte apar și, asta vorbesc de ziua de marți, undeva în dimineața zilei de marți, apar și lapovițe sau ninsori. Deci la munte se răcește vremea, bate vântul, apar aceste fenomene specifice iernii, iar în rest avem ploi, destul de multe pe vest, nord-centru și pe sud, sud-est.

Așteptăm o schimbare. Avem mai multe ploi în acest interval, începând de dimineață, o vreme mai cu vânt, cu ploi, cu nori și temperaturi ce încep să scadă”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

La ora 09:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.

  • În București au fost 6 grade Celsius și cer acoperit de nori. Au fost 7 grade și la Constanța, iar la Brăila s-au înregistrat 5 grade Celsius.
  • Termometrele au arătat -1 grad la Miercurea Ciuc.
  • Au fost 13 grade la Oradea, 10 grade la Arad și 7 grade la Timișoara.
  • În Moldova au fost 3 grade la Bacău, 6 grade la Botoșani și 5 grade la Suceava.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

METEO Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
10:27
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
METEO „Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
21:32
„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
METEO Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
10:20
Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă
10:04, 14 Nov 2025
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă
METEO ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
08:35, 14 Nov 2025
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
Mediafax
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”
11:22
Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”
FINANCIAR Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc
11:22
Mugur Isărescu a început să râdă, întrebat de cursul valutar și transmite că vremurile când euro era sub 5 lei nu se mai întorc
CREDINȚĂ Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi
11:01
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Ce trebuie să faci în această zi
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”
11:00
Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”
VIDEO Ion Cristoiu: „A început să se lucreze la generarea pericolului Anca Alexandrescu. Au apărut boții vietnamezi”
11:00
Ion Cristoiu: „A început să se lucreze la generarea pericolului Anca Alexandrescu. Au apărut boții vietnamezi”