Meteorologii ANM anunță, în continuare, o vreme închisă la câmpie, spre deosebire de zonele deluroase și de munte în care avem parte de vreme frumoasă și astăzi. Pe de altă parte, începutul de săptămâna ne aduce ploi și ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări Cod Galben de ceață pentru șapte județe din țară, valabile până la ora 12:00. Este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri.

Fenomenul de inversiune termică este prezent și astăzi în România.

„Avem parte de vreme încă frumoasă la deal și la munte, dar cu ceață la câmpie”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

„Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală”

Temperaturile scad simțitor în toată țara. Meteorologii ANM spun că va ninge la munte. Totodată, în zonele de deal și câmpie va ploua.

„De luni apar modificări în sensul în care începe să bată vântul tot mai tare pe partea de vest a țării, se apropie un front rece dinspre Europa Centrală, astfel că, începând cu orele serii, apar ploi. Avem ploi pe vestul, nord-vestul țării. Apoi, în noaptea de luni spre marți, marți se extind pe est, centru și nord, iar marți după-amiază apar ploile și pe partea de sud.

Și tot cu acest front atmosferic rece, pătrunde și o masă de aer mai rece dinspre Europa Centrală, temperaturile scad marți în vestul țării, simțitor, temperaturi numai de 6-7 grade prin acele zone, iar la munte apar și, asta vorbesc de ziua de marți, undeva în dimineața zilei de marți, apar și lapovițe sau ninsori. Deci la munte se răcește vremea, bate vântul, apar aceste fenomene specifice iernii, iar în rest avem ploi, destul de multe pe vest, nord-centru și pe sud, sud-est.

Așteptăm o schimbare. Avem mai multe ploi în acest interval, începând de dimineață, o vreme mai cu vânt, cu ploi, cu nori și temperaturi ce încep să scadă”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

La ora 09:00, ANM a publicat harta temperaturilor la nivelul întregii țări.

În București au fost 6 grade Celsius și cer acoperit de nori. Au fost 7 grade și la Constanța, iar la Brăila s-au înregistrat 5 grade Celsius.

Termometrele au arătat -1 grad la Miercurea Ciuc.

Au fost 13 grade la Oradea, 10 grade la Arad și 7 grade la Timișoara.

În Moldova au fost 3 grade la Bacău, 6 grade la Botoșani și 5 grade la Suceava.

