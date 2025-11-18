Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Vremea se schimbă în România, iar cuvintele de ordine pentru următoarele zile vor fi precipitații, vânt și ninsori. Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM, a precizat pentru Gândul că este în vigoare o informare meteorologică care anunță precipitații în cea mai mare parte a țării. Însă, după una rece vine și una caldă, deoarece vremea se va încălzi începând de joi.

Potrivit ANM, de astăzi vremea va intra într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade, cu cele mai ridicate în regiunile sudice.

„Până mâine după-amiază, la ora 14.00, este în vigoare o informare meteorologică. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, în toate acest interval. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea- unde se vor acumula cantități de apă de până la 30l /m² – iar în Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, urmând ca noaptea de marți spre miercuri să ningă și local să se depună strat de zăpadă cu grosimi de până la 6 cm și izolate până la 12 cm.

La munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste, unde va depăși 15 cm. Local și temporar, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în Estul și Sud – Estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40 – 60 km /h. De asemenea, de astăzi vremea va intra într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de mâine, când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade, cu cele mai ridicate în regiunile sudice.

Vreau totuși să menționez că temperaturile vor ajunge să se situeze în jurul celor normale pentru această perioadă. În Capitală, astăzi cerul va avea înnorări, temporar va ploua moderat cantitativ, în timp ce vântul va avea unele intensificări și în București, cu viteze de până la 45 km /h. Temperatura maximă va fi de 14 – 15, urmând ca noapte să scadă până 3 grade. Mâine, vremea se va reci accentuat și în Capitală. Cerul va fi noros, temporar va ploua și vântul va sufla în general moderat, iar temperatura maximă va fi de 7- 8 grade. Chiar de joi se încălzește vremea, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade în Sud-Est și în Vest”, a precizat meteorologul ANM.

Cum va fi vremea la munte

În după-amiaza și seara zilei de luni, în Banat și Crișana vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte. Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h. (Materialul integral AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: