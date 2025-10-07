Cod ROȘU de ploi. CFR Călători anunță întârzieri și modificări în circulația trenurilor

Circulația trenurilor ar putea fi afectată în următoarele ore din cauza condițiilor meteorologice extreme. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat posibile modificări sau întârzieri în traficul feroviar, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de ploi abundente pentru mai multe zone din țară.

„Pentru a evita eventualele neplăceri, Compania Națională de Căi Ferate CFR recomandă publicului călător să verifice situația trenurilor înainte de plecare sau de planificarea unei călătorii, accesând sursele oficiale de informare”, se arată într-un comunicat al companiei.

Conform CFR, vremea severă ar putea genera perturbări majore în circulația feroviară, mai ales în regiunile vizate de avertizarea meteo.

Cum se pot informa pasagerii

CFR le reamintește călătorilor că pot consulta în timp real mersul trenurilor pe:

site-urile operatorilor de transport feroviar;

platforma oficială https://mersultrenurilor.infofer.ro.

De asemenea, personalul din stațiile de cale ferată este pregătit să ofere sprijin și informații călătorilor. CFR recomandă respectarea indicațiilor personalului feroviar pentru siguranța deplasărilor.

Cod roșu extins pentru mai multe județe

ANM a extins avertizarea de cod roșu pentru cinci județe și municipiul București, unde se așteaptă cantități mari de precipitații și posibile inundații locale. Autoritățile monitorizează constant evoluția fenomenelor, iar CFR anunță că va adapta circulația trenurilor în funcție de condițiile din teren.