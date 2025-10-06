COD ROȘU pe râurile din Dobrogea. Sunt așteptate VIITURI RAPIDE după precipitații de peste 100–200 l/mp în următoarele 24 de ore

Echipele Apelor Române sunt în alertă maximă. În baza avertizărilor Administratia Nationala de Meteorologie RA , Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis cod roșu hidrologic pentru râurile din județul Constanța, și cod portocaliu pentru bazinele din județele Tulcea, Buzău, Brăila, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Giurgiu, Ilfov, Vrancea, Galați și Prahova. Reamintim, școlile din Constanța au fost deja închise.

500 de angajați și 100 de utilaje ale Apelor Române din administrațiile bazinale Buzău-Ialomița, Dobrogea-Litoral, Siret, Prut-Bârlad, Argeș-Vedea, Olt și Jiu sunt pregătite să intervină, alături de echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU.

Acumulările din administrarea Apelor Române au fost deja pregătite să preia surplusul de apă: Lacurile de pe Mostiștea pot reține până la 90 milioane m³;

Salba de lacuri Colentina – capacitate totală de 4 milioane m³, debit tranzitat crescut la 8 mc/s. Deținătorii de baraje și acumulări mici sunt rugați să respecte regulamentele de exploatare și să anunțe imediat Apele Române în caz de nereguli.

Florin Ghiță, Director General ANAR declară că „Echipele Apelor Române rămân în alertă maximă pe durata codului roșu. Monitorizăm permanent nivelurile și debitele râurilor, în contact direct cu autoritățile locale și ISU, pentru a proteja populația și bunurile acesteia.”