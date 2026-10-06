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Comerțul cu amănuntul în România, în creștere după 8 luni. Ce arată ultimele date de la Institutul Naţional de Statistică

Comerțul cu amănuntul în România, în creștere după 8 luni. Ce arată ultimele date de la Institutul Naţional de Statistică
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Comerțul cu amănuntul a crescut în luna august 2026, în România, față de iulie, cu 0,5% ca serie brută și cu 2,3% ca serie ajustată. Față de august 2025, avansul a fost de doar 0,9%. În primele opt luni, comerțul a scăzut cu 5%, în principal din cauza reducerii vânzărilor de produse nealimentare. Iată noile date furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„În luna august 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna iulie 2026, atât ca serie brută cu 0,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,3%.

Faţă de luna august 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna august 2026, a crescut atât ca serie brută cu 0,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,1%”, a transmis Institutul Național de Statistică.

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Comerțul cu amănuntul în România, în creștere după 8 luni. Ce arată ultimele date de la Institutul Naţional de Statistică

Comerțul cu amănuntul în România, în creștere după 8 luni. Foto: Shutterstock.

Institutul Național de Statistică anunță o creștere a comerțului cu amănuntul, după primele 8 luni din 2026

În primele opt luni din 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% față de aceeași perioadă din 2025. Calculat ca serie ajustată, reculul a fost de 5,1%.

„În perioada 1.I-31.VIII.2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, atât ca serie brută cu 5,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,1%”, mai arată datele.

Comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% în august față de iulie, ca serie brută. Avansul a fost susținut de vânzările de produse nealimentare și alimentare. Vânzările de carburanți au scăzut cu 2,5%. Ca serie ajustată, comerțul a crescut cu 2,3%, pe fondul creșterilor la toate cele trei categorii.

Potrivit datelor institutului, comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,9% în august 2026 față de aceeași lună din 2025. Vânzările de produse nealimentare au avansat cu 2,7%, iar cele de carburanți cu 2,5%. În schimb, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 2,3%.

August 2026 vs. august 2025: comerțul cu amănuntul a crescut

Comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,1% în august 2026 față de august 2025, ca serie ajustată. Vânzările de produse nealimentare au avansat cu 0,2%. În schimb, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 0,3%.

În primele opt luni din 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% față de aceeași perioadă din 2025. Apoi, a fost înregistrată o creștere.

Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 6,1%, cele alimentare cu 4,2%, iar carburanții cu 3,6%. Ca serie ajustată, reculul a fost de 5,1%.

„Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.VIII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,2%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,6%)”, arată INS.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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