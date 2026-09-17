Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții partidelor pentru a negocia numirea unui viitor premier. Președintele s-a prezentat însoțit de 3 consilieri noi: Andreea Miu, Diana Pungă și Sorin Costreie. Miu și Pungă au făcut parte din echipa lui Nicușor Dan, pe când acesta ocupa funcția de primar al Capitalei. Sorin Costreie nu a lucrat alături de Președinte la primărie, însă a fost consilier în mai multe guverne.

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Andreea Miu, de la Consiliul de Administrație al RADET la Primăria Capitalei

Înainte de a ajunge în echipa lui Nicușor Dan, Andreea Miu a lucrat ca avocat și a avut mai multe poziții în companii și societăți de stat. Între 2014 și 2016 a fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului de Cercetări Metalurgice ICEM SA, iar între 2015 și 2016 a făcut parte din Consiliul de Administrație al RADET. A oferit, de asemenea, asistență juridică pentru Hidroelectrica și Transelectrica și a fost reprezentant al departamentului juridic al diviziei românești a companiei multinaționale Antalis, conform datelor publicate pe site-ul Transelectrica.

Un episod important din cariera sa este legat chiar de Transelectrica. Miu a făcut parte din Directoratul companiei și a fost revocată în 2021, alături de alți membri ai conducerii. Ea a contestat decizia la Curtea de Arbitraj de la Viena, iar, potrivit G4Media, în urma câștigării procesului a primit aproximativ 560.000 de lei de la compania de stat.

Cum a ajuns apropiată de Nicușor Dan

Legătura cu Nicușor Dan s-a consolidat în administrația Capitalei. Din 2022, Miu a fost șefa de cabinet a primarului general, funcție în care a lucrat direct cu Nicușor Dan. Ulterior, când acesta a ajuns la Cotroceni, a fost numită consilier prezidențial și șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.

Andreea Miu este considerată și apropiată de Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov și președintele Consiliului Județean Ilfov, mai relevă G4Media.

Diana Pungă – una dintre cele mai vechi colaboratoare ale lui Nicușor Dan

Diana Pungă are o relație profesională cu Nicușor Dan care precede atât mandatul acestuia de primar, cât și intrarea sa la Cotroceni. A lucrat la biroul parlamentar al lui Nicușor Dan în perioada în care acesta era deputat și a fost implicată în proiectele politice și civice construite în jurul său. Surse de presă au relatat că a făcut parte încă de la început din USB, formațiunea fondată de Nicușor Dan și transformată ulterior în USR.

Pungă a fost implicată și în campaniile electorale ale lui Nicușor Dan. Aceasta a coordonat campania pentru alegerile locale din 2020, informație confirmată la acel moment și de Nicușor Dan, potrivit Spotmedia.

Relația profesională a continuat după câștigarea Primăriei Capitalei. În 2021, Nicușor Dan a numit-o administrator public al Bucureștiului, funcție cunoscută și sub denumirea de city manager. În această poziție, Pungă a coordonat mai multe direcții și instituții din subordinea Primăriei, între care domenii precum cultura, presa și resursele umane, dar și instituții precum ARCUB, PROEDUS, ASPA și DGASMB.

A demisionat de la Primăria Capitalei în 2024. La momentul respectiv, Nicușor Dan a declarat că plecarea sa avea legătură cu dificultăți de colaborare cu mai multe instituții, prefectul și alte structuri administrative. În noiembrie 2025, Pungă a fost numită consilier de stat pentru relația cu societatea civilă la Administrația Prezidențială, relatează cei de la HotNews.

Sorin Coastreie, consilier pe educație în guvernele Orban, Cîțu și Ciucă

Costreie nu provine din cercul colaboratorilor de la Primăria Capitalei. Acesta este profesor universitar la Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde lucrează din 1997. A ocupat mai multe funcții de conducere în universitate: prodecan, prorector pentru relații internaționale și apoi prorector pentru relații publice și rețele universitare.

Costreie are și o experiență consistentă în administrația centrală. În 2016 a fost consilier al ministrului Educației, iar ulterior, între octombrie 2016 și ianuarie 2017, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

Cea mai importantă perioadă din perspectiva funcției pe care o ocupă astăzi este însă cea dintre 2020 și 2023. A fost consilier de stat pe educație și cercetare în Cancelaria prim-ministrului, lucrând în timpul guvernelor conduse de Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, precum și în perioada scurtă în care interimatul funcției de premier a fost asigurat de Cătălin Predoiu, potrivit doctoratului său.

Sorin Costreie s-a implicat în elaborarea reformelor din educație care au precedat adoptarea în 2023 a noilor legi ale educației, iar în 2024 a ocupat funcția de consilier onorific al ministrului Educației și Cercetării.