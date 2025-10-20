Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00

Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00.

Ne pregătim să trecem din nou la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, ceasurile românilor se vor da înapoi cu o oră. Prin urmare, ora 4:00 devine ora 3:00, iar ziua de duminică ca fi oficial cea mai lungă zi a anului și va avea 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă nu are însă legătură cu vremea, ci cu lumina naturală. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ora oficială este ajustată pentru ca răsăritul să aibă loc mai devreme, iar oamenii să poată prinde lumină dimineața.

În acest an, 2025, schimbarea survine mai devreme decât în alți ani, pentru că ultima duminică din octombrie pică pe 26, iar noaptea dinainte, 25 sper 26, devine noaptea în care se schimbă ora. O situație rară, care a fost întâlnită ultima dată în 2014.

Cum ne preg ătim pentru trecerea la ora de iarnă

„Ritmul circadian este sensibil chiar și la mici decalaje. Mulți se confruntă cu somnolență, iritabilitate sau scăderea capacității de concentrare timp de câteva zile”, spun medicii specialiști în somnologie.

Specialiștii recomandă, așadar, adaptarea treptată:

culcarea cu 10-15 minute mai devreme în zilele dinaintea schimb ării

evitarea ecranelor cu lumină albastră înainte de somn

expunerea la lumin ă naturală dimineața

De precizat este că, cei mai afectați sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu probleme cardiace ori depersie sezonieră. Pentru aceste persoane, chiar și o oră poate să însemne oboseală excesivă sau anxietate.

Apoi, vom reveni la ora de vară, în martie 2026, mai precis, în ultimul weekend din lună. Asta înseamnă că o să trecem înapoi la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ora 3:00 va deveni ora 4:00.

