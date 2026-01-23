Prima pagină » Știri politice » România ar putea să participe la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană, insinuează Nicușor Dan

România ar putea să participe la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană, insinuează Nicușor Dan

23 ian. 2026, 12:24, Știri politice
România ar putea să participe la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană, insinuează Nicușor Dan

După Consiliul European, Nicușor Dan a spus că și România ar putea să participe alături de aliați la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană așa cum fac și alte țări pe teritoriul nostru.

Știți că, la schimb, noi participăm în misiuni de Poliție aeriană, după cum alte țări participă pe teritoriul nostru. În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem și asta, dar urgența noastră este, evident, Flancul Estic, pentru că aici este amenințarea imediată„, spune președintele.

Și ministrul Apărării, Radu Miruță, a sugerat că dacă statele europene vor decide să trimită trupe în Groenlanda, România ar putea adopta poziția din prezent față de situația din Ucraina: “fără cizma soldatului român pe teren”.

Țările Uniunii Europene, solidare cu Danemarca și Groenlanda

În privința relației cu SUA, țările europene au concluzionat că este o relație de lungă durată care trebuie să continue.

Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră și acționăm în consecință. Și, din fericire, în acest Consiliu, această opinie a fost împărtășită de foarte multe din țările Uniunii. Evident că în ultima perioadă au existat turbulențe sau discontinuități în această relație transatlantică, însă există suficiente rațiuni pentru ca ea să continue și, bineînțeles că, așa cum am spus de mai multe ori, dialogul este extrem de important”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește Groenlanda, toate țările UE au căzut de acord că împreună cu NATO, UE va face investiții în securizarea zonei arctice și a Groenlandei.

Nicușor Dan, despre tarifele crescute ale SUA

În ceea ce privește amenințarea cu tarife crescute din partea SUA, după ce Donald Trump a anunțat că renunță să mai crească tarifele pentru opt țări europene, liderii UE au decis să prelungească cu 6 luni acordul între SUA și UE, prin care nu există tarifare suplimentară pentru produsele americane importate în statele europene.

În această privință, Nicușor Dan a subliniat “salutarea dezescaladării în declarațiile publice de cele două părți și, în consecință, în Parlamentul European, continuarea dezbaterilor pentru punerea în practică a ce s-a negociat în iulie 2025, care, după cum știți, acum câteva zile se suspendase discuția asta, și, pe de altă parte, după cum știți, aceste tarife de reechilibrare ale Uniunii Europene față de importurile din Statele Unite, care sunt suspendate”.

Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”

Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”

Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
13:42
Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice. Prima promisiune a guvernului Bolojan, înainte de învestire, a fost această reformă
CONTROVERSĂ „Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
13:39
„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier”
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
13:23
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
FLASH NEWS Nicușor Dan face turul Moldovei de Ziua Unirii Principatelor. Unde merge președintele
12:43
Nicușor Dan face turul Moldovei de Ziua Unirii Principatelor. Unde merge președintele
FLASH NEWS Nicușor Dan: „Concluzia discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost despre solidaritate cu Danemarca și Groenlanda / SUA reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră”
12:29
Nicușor Dan: „Concluzia discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost despre solidaritate cu Danemarca și Groenlanda / SUA reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră”
CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cât ai putea pierde din corp și, totuși, să supraviețuiești?

Cele mai noi

Trimite acest link pe