Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. A stat îngropată peste 400 de ani

Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. Locuința celor doi se află în Anglia, la o fermă din West Dorset. Surprinzătoarea comoară a stat îngropată peste 400 de ani. „Presupun că cel care le-a ascuns intenționa să le recupereze, dar nu a mai avut ocazia”, spunea soția.

Doi soți din Anglia au avut parte de o surpriză, în momentul în care au început să își renoveze casa. Din dorința de a crește înălțimea bucătăriei, au fost nevoiți să sape în fundație. În momentul în care au început renovările și au îndepărtat podeaua, au descoperit o reală comoară.

Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie

Cei doi soți, care locuiesc la o fermă din West Dorset, au găsit monede de o valoare însemnată, dar și un vas de ceramică smălțuit cu târnăcopul. Descoperirea are și o denumire, acum – „Comoara de Monede Poorton”. Descoperirea a fost făcută în urmă cu câțiva ani.

Când lucra în bucătărie, la podea, Robert Fooks a găsit vasul și 100 de monede din perioara Primului Război Civil Englez. Astfel de monede, provenite din secolul al XVII-lea, erau făurite chiar și din aur (datând din timpul lui Iacob I și Charles I). A mai găsit jumătăți de coroane și șilingi din argint din epocile Elisabeta I, Filip și Maria.

Monedele au fost trimise la British Museum, pentru a fi curățate și identificate. Conform experților, „comoara” ar fi fost ascunsă între 1642 și 1644, în timpul războiului. Zona fermei în care locuiesc acum soții reprezenta un punct strategic pentru mișcările trupelor în timpul războiului.

„Într-o seară, eram cu copiii iar soțul săpa cu târnăcopul când a strigat că a găsit ceva. A pus toate monedele într-o găleată. (…) Dacă nu coboram podeaua, ar fi rămas ascunse acolo. Presupun că cel care le-a ascuns intenționa să le recupereze, dar nu a mai avut ocazia”, a spus Betty Fooks, arată The Guardian.

Autorul recomandă:

Comoara din Deva. Ce recompensă va lua un bărbat care a găsit peste 400 de monede romane de argint, în Șoimuș

Un italian a găsit un adevărat TEZAUR într-un dulap vechi din lemn, cumpărat cu doar 200 de euro. Ce a găsit, la restaurarea sa

Ce au putut să găsească noii proprietari în casele în care s-au mutat. Lucrurile bizare pe care foștii locatari le-au lăsat în urmă

Comoară la preț de chilipir! Ce a descoperit o femeie, după ce a achiziționat o bijuterie cu 1 dolar dintr-un second hand

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)