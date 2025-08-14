Prima pagină » Actualitate » „Comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice. Cazarea în satul pescăresc pornește de la 200 de lei pe noapte

14 aug. 2025, 08:31
„Comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice / foto: colaj Shutterstock

Te-ai gândit vreodată care este „comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice și se pot înfrupta din preparate tradiționale? Este vorba despre un sat pescăresc din România, îndrăgit de mulți vizitatori, unde cazare pornește de la 200 de lei pe noapte. Iată mai jos!

România „ascunde” o mulțime de locuri cu o încărcătură istorică, iar câteva dintre acestea se află chiar în Delta Dunării. De data aceasta, atenția este centrată asupra unui sat pescăresc despre care se spune că este o „comoară” din județul Tulcea. Aici, turiștii descoperă peisaje sălbatice, dar și gastronomia locală.

Jurilovca, „comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice

Jurilovca este „comoara” din Delta Dunării care, de-a lungul anilor, a câștigat popularitate printre turiști. Satul lipovenesc a fost întemeiat la începutul celui de-al XIX-lea secol. Obiceiurile respectate de lipoveni sunt transmise de la o generație la alta, iar ocupația principală a localnicilor este pescuitul. De altfel, așezarea din județul Tulcea păstrează un patrimoniu cultural unic.

Turiștii care ajung aici se pot bucura de liniște, dar și de peisaje care vor „cuceri” inimi. Pe lângă peisajele sălbatice, vizitatorii pot descoperi, prin intermediul obiectivelor turistice, un loc bogat în istorie. Comuna Jurilovca se află pe malul Lagunei Razelm-Sinoe, iar turiștii pot accesa și nu doar satul pescăresc al cărui nume este identic cu cel al comunei, ci și Gura Portiței.

În perioada următoare, potrivit platformei Booking, o noapte de cazare pornește de la 200 de lei (pentru un cuplu, de exemplu). Există și spații de cazare care percep tarife mai mari, precum cel din Gura Portiței. Unitatea de cazare cotată la 3 stele cere circa 1.000 de lei pentru o noapte de cazare, pentru 2 adulți, având mic dejun inclus.

Un apartament situat în apropiere de centrul comunei Jurilovca are prețul de 350 de lei pe noapte.

Obiective care pot fi vizitate

  • Mini-portul Jurilovca (de unde poți lua cursele spre Gura Portiței);
  • Noul Port (inaugurat în 2023);
  • Gura Portiței (sat de vacanță între Marea Neagră și laguna Razim-Sinoe);
  • Cetatea Orgame / Argamum (la 7 km de sat);
  • Complexul lagunar Razelm-Sinoe (are 5 lacuri principale);
  • Insula Bisericuța (în localitate, în partea de sud a lacului Razim);
  • Cetatea Histria;
  • Rezervația Naturală Pădurea Babadag;
  • Rezervația Grindul Lupilor.

Sursă foto: colaj Shutterstock

