Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers

22 oct. 2025, 20:10, Actualitate
Un internaut a sesizat pe TikTok că o femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor. Aceste obiecte cad direct pe mașinile aflate în mers.

Atenție mare la intrarea în pasajul Obor, mai ales pe sensul dinspre Liceul Hașdeu către Lizeanu. În zonă se află o doamnă care aruncă cu obiecte în mașinile care intră în pasaj.

Am fost la poliție să depun plângere, iar cei de acolo mi-au spus că nu sunt singurul și au mai fost raportate cazuri similare în aceeași locație. Din păcate, nu au reușit să o identifice și nici nu pot garanta că o vor găsi”, spune internautul pe Tik Tok.

În video de mai sus, se poate vedea cum o lădiță din lemn zboară direct pe capota mașinii. Din păcate, cel mai probabil, astfel de incidente ar mai putea avea loc, dat fiind că polițiștii nu pot da garanții că vor găsi autoarea acestor fapte.

