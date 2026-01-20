Prima pagină » Actualitate » Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni

Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni

Luiza Dobrescu
20 ian. 2026, 08:47, Știri politice
Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni

La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Luni, instanţa a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de Parchet, iar decizia a rămas definitivă. 

Senatorul, devenit cunoscut în spaţiul public pentru faptul că şi-a falsificat CV-ul în care a scris că a absolvit o universitate care era de fapt un site de întâlniri, a câştigat mandatul pe listele POT, iar anul trecut a decis să treacă la PSD. Nu a fost primit, iar acum figurează ca neafiliat pe siteul Senatului României şi membru în Comisia pentru Transporturi și Comisia pentru Buget-Finanțe.

Mai este cunoscut şi drept senatorul fără bacalaureat.

Demnitarul a fost condamnat definitiv a doua oară cu suspendare pentru conducerea mașinii fără permis. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei, dar cu un termen de încercare de 2 ani de la rămânerea definitivă a sentinței.

De asemenea, senatorul trebuie să presteze o muncă în folosul comunităţii pentru 60 de zile la Primăria Zalău sau la spitalul din Zalău.

„Decizia penală nr. 3 În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de apelantul intimat inculpat Pintea Paul-Ciprian împotriva sentinţei nr. 279 din data de 17 iunie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în dosarul nr. 3554/337/2024. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă apelantul intimat inculpat Pintea Paul-Ciprian la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 ianuarie 2026”.

Senatorul Pintea a fost urmărit pe străzile din Zalău, ]n noiembrie 2025,  după ce a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție. Acesta conducea mașina deși avea permisul de conducere suspendat, relatează presa locală.

Mașina sa a fost blocată de polițiști după o scurtă urmărire.

Paul Ciprian Pintea se află la al treilea incident de conducere fără permis, după ce în martie 2024, a fost condamnat la 1 an și 2 luni cu suspendare pentru conducere fără permis și obligat la muncă în folosul comunității. La câteva luni după această condamnare, a fost depistat din nou în trafic, tot fără permis.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Senatorul Paul Pintea, condamnat la închisoare cu suspendare, după ce condus mașina cu permisul suspendat

Senatorul Pintea a fost din nou prins conducând fără permis. Alesul pe listele POT a mai fost condamnat definitiv pentru aceeași apucătură

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”
09:14
Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”
CONTROVERSĂ Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”
23:10
Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”
FLASH NEWS Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da / Sigur că scârțâie coaliția / Nu este vorba numai de premier, ci și de USR”
22:40
Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da / Sigur că scârțâie coaliția / Nu este vorba numai de premier, ci și de USR”
SCANDAL Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva”
22:17
Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva”
FLASH NEWS Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
19:23
Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
EXCLUSIV În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
19:15
În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Telescopul James Webb dezvăluie cea mai clară imagine obținută vreodată cu marginea unei găuri negre
CONTROVERSĂ Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
10:20
Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
SPORT Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
10:01
Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
IMOBILIARE Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
10:00
Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea
09:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea
INCIDENT Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență
09:43
Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență
GALERIE FOTO Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
09:42
Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe