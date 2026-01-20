Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni

La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Luni, instanţa a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de Parchet, iar decizia a rămas definitivă.

Senatorul, devenit cunoscut în spaţiul public pentru faptul că şi-a falsificat CV-ul în care a scris că a absolvit o universitate care era de fapt un site de întâlniri, a câştigat mandatul pe listele POT, iar anul trecut a decis să treacă la PSD. Nu a fost primit, iar acum figurează ca neafiliat pe siteul Senatului României şi membru în Comisia pentru Transporturi și Comisia pentru Buget-Finanțe.

Mai este cunoscut şi drept senatorul fără bacalaureat.

Demnitarul a fost condamnat definitiv a doua oară cu suspendare pentru conducerea mașinii fără permis. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei, dar cu un termen de încercare de 2 ani de la rămânerea definitivă a sentinței.

De asemenea, senatorul trebuie să presteze o muncă în folosul comunităţii pentru 60 de zile la Primăria Zalău sau la spitalul din Zalău.

„Decizia penală nr. 3 În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de apelantul intimat inculpat Pintea Paul-Ciprian împotriva sentinţei nr. 279 din data de 17 iunie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în dosarul nr. 3554/337/2024. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă apelantul intimat inculpat Pintea Paul-Ciprian la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 ianuarie 2026”.

Senatorul Pintea a fost urmărit pe străzile din Zalău, ]n noiembrie 2025, după ce a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție. Acesta conducea mașina deși avea permisul de conducere suspendat, relatează presa locală.

Mașina sa a fost blocată de polițiști după o scurtă urmărire.

Paul Ciprian Pintea se află la al treilea incident de conducere fără permis, după ce în martie 2024, a fost condamnat la 1 an și 2 luni cu suspendare pentru conducere fără permis și obligat la muncă în folosul comunității. La câteva luni după această condamnare, a fost depistat din nou în trafic, tot fără permis.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Senatorul Paul Pintea, condamnat la închisoare cu suspendare, după ce condus mașina cu permisul suspendat

Senatorul Pintea a fost din nou prins conducând fără permis. Alesul pe listele POT a mai fost condamnat definitiv pentru aceeași apucătură