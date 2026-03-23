Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei

De mai multe zile, angajații Complexului Energetic (CE) Oltenia au ieșit în stradă pentru a protesta față de concedierile pregătite și cer demiterea conducerii, dar și a Consiliului de Supraveghere a companiei de stat. Salariații CE Oltenia, angajați pe perioadă determinată, au început deja să primească deciziile de încetare de drept a contractelor individuale de muncă. Protestatarilor li s-au alăturat primari și localnici din mai multe zone miniere din județul Gorj, iar situația s-a tensionat gradual.

Totuși, potrivit surselor Gândul din zonă, protestele de la CE Oltenia trebuie „citite” și într-o „cheie politică”, iar rădăcinile acestui conflict de muncă sunt adânc înfipte în perioada în care ministru al Energiei era liberalul Virgil Popescu.

Cu câteva zile în urmă, protestul declanșat în fața sediului Complexului Energetic Oltenia a continuat cu un marș al manifestanților prin centrul municipiului, iar mai multe străzi au fost blocate.

Protestatarii au scandat „Vrem să muncim, nu să cerșim", „Hoții", „Demisia", „Nu cedăm", „Luptăm, luptăm și Gorjul îl apărăm" , și „Afară cu hoții, să vină patrioții" .

, și . Primarii liberali din mai multe localități miniere s-au alăturat protestului.

Minerii au amenințat că – dacă nu vor primi răspunsuri din partea autorităților – sunt hotărâți ca marți, 24 martie 2026, să se deplaseze în fața Palatului Victoria pentru a continua protestul.

Aproximativ 1.800 de angajați – atenție, care au contracte de muncă pe perioadă determinată – vor fi disponibilizați de la Complexul Energetic Oltenia în două etape, de la 1 aprilie și 1 mai. Aceștia se tem că în noul Contract Colectiv de Muncă nu vor fi incluse măsuri de protecție socială.

Sursele Gândul dezvăluie, însă, că mișcarea de protest ar fi susținută din culise de PNL și USR, iar oamenii aflați în dificultate ar fi, pur și simplu, manipulați.

Un plan de restructurare ținut secret

În anul 2021, chiar ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, un apropiat al liderilor PNL de la Gorj, a redactat Planul de Restructurare al CE Oltenia.

A fost susținut de liderii de sindicat și conducerea CEO de la acea vreme, iar documentul a prevăzut închiderea de capacități și concedierea oamenilor.

„În spate se află alte interese. În anul 2021 s-a făcut un plan de restructurare al companiei, făcut de Virgil Popescu la acea vreme, asumat de federațiile reprezentative și de conducere a complexului de la vremea respectivă, care prevedea închiderea de capacități și, automat, disponibilizări masive.

Erau niște etape de parcurs, iar acel plan s-a făcut pentru că nu mai avea capacitate compania să achiziționeze certificatele de CO 2 și cumva s-a transformat într-un ajutor de stat, aprobat de Comisia Europeană. «Îți dăm, dar vino cu niște măsuri, eficientizează».

Acel plan de restructurare a fost, multă vreme, ținut secret.

Solicitările făcute către ministerul condus de Virgil Popescu, pentru ca acest plan să poată fi parcurs, nu au avut, inițial, vreun rezultat, fiindcă ar fi fost vorba despre documente secrete.

Până la urmă au putut fi parcuse aceste documente, totuși, erau niște etape de închidere, automat disponibilizări, oameni dați afară.

Închizi un grup-două, automat închizi și cariera respectivă, care își asigură cărbunele. Asta s-a întâmplat”, au declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Liberalul Virgil Popescu: „Nu-i oportun”

Potrivit acelorași surse, ministrului liberal Virgil Popescu i s-a cerut, încă din perioada respectivă, să antameze o discuție cu Comisia Europeană, pentru ca termenele de închidere a capacităților să fie reanalizate, rediscutate.

„Nu se poate, nu-i oportun acum, n-am inițiat, nu inițiez, ne conformăm condițiilor de decarbonare europene, Green Deal (n.red. – Pactul Verde Europeann) etc.”, au fost răspunsurile ministrului Virgil Popescu, potrivit surselor Gândul.

„În paralel, sunt niște parcuri fotovoltaice și niște grupuri pe gaz care trebuiau finalizate, că așa a spus și Comisia Europeană. «Domnule, finalizați grupurile astea pe gaz până în 2024, până în 2025 două grupuri de gaz și patru parcuri foto». Adică să existe și o alternativă.

În prezent, toate sunt întârziate cu vreo – cel puțin în momentul de față – 3-4 ani.

Nu s-au achiziționat turbinele pentru gaze, să transformi grupul de gaze, cu societățile care trebuiau să construiască parcurile e cale lungă. Există elemente de negociere și se prelungesc și în continuare”, au mai explicat sursele Gândul, în exclusivitate.

Angajările pe o perioadă determinată, cheia problemei

Tot în perioada mandatului lui Virgil Popescu la cârma Ministerului Energiei, s-a luat decizia de a se face angajări, dar pe o perioadă determinată – trei luni, șase luni.

S-a considerat că ar fi necesară o infuzie de personal, oameni care ar putea fi formați din punct de vedere profesional.

„Angajările s-au făcut cu aprobarea liderilor de sindicat și cu intervenția și aprobarea unor primari din zonele de minerit afectate.

Contractele s-au tot prelungit, este vorba și acum de aproximativ 1.800 de oameni cărora li s-a pus în vedere că aceste contracte sunt pe o perioadă determinată, pe o perioadă nedeterminată nu se știe ce va fi.

Aceștia sunt oamenii care au ieșit în stradă, pentru că li s-a promis de cei care au avut interese – pentru angajări s-ar fi dat și cadouri în unele cazuri etc. Așa se vorbește în piață. Normal că au apărut presiunile dacă oamenii văd că acum își pierd locul de muncă.

În urmă cu 2-3 luni, niște lideri de sindicat au bătut cu pumnul în masă la conducerea complexului CE Oltenia.

Au spus că este nevoie de tichete de masă pentru angajații care au mai mult de 8.000 lei pe lună. Ceilalți primeau.

Li s-a explicat că trebuie făcut un memorandum. Așa s-a întâmplat și anul trecut, și acum doi ani.

Există o ordonanță de urgență care precizează că astfel de beneficii nu se pot aproba decât printr-un memorandum.

. S-a făcut memorandumul, s-au solicitat tichetele…

S-a ajuns la București, s-au întâlnit cu premierul Bolojan, cu ministrul Bogdan Ivan, cu directorul companiei etc. Bolojan a zis că le aprobă memorandumul, dar să vină și ei cu măsuri compensatorii, de eficientizare.

Și măsurile au fost foarte clare: «Întrerupeți contractul de muncă pe o perioadă determinată al celor 1.800 de angajați, că se fac economii, oricum li se terminau contractele la 1 aprilie»”, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.

S-a creat o isterie: „Se închide CE Oltenia!” / „Au momit oamenii să iasă în stradă”

Ulterior, s-a propagat ideea că se închide CE Oltenia, s-au aliat și unii dintre primarii din Gorj și lideri de sindicat.

„Numai că aceștia stau în spate, nu în mulțime, la vedere. Au momit oamenii să iasă în stradă, niște tineri care au, într-adevăr probleme, și i-au îndemnat să iasă în față pentru că se închide compania.

Fals! Este vorba doar despre cei angajați pe o perioadă determinată. Oamenii au scandat că se închide complexul, că e nenorocire… Dincolo de problemele reale, acești oameni au fost folosiți.

Zilele trecute s-a mărșăluit prin oraș. Iar adevăratele ținte vizate de cei din spatele acțiunii s-au văzut.

Oamenii n-au scandat decât nume de social-democrați – al președintelui Consiliului Județean, al președintelui PSD și al prefectului, care este tot de la PSD.

S-a mers prin toate zonele, coordonați de jandarmi, numai că au vrut să ajungă și la sediul PSD, dar și-au dat seama că ar fi trecut și prin fața sediilor PNL și USR. Și ar fi trebuit să scandeze și acolo.

Ațâțați de PNL și USR, manifestanții au ajuns chiar și la locuința personală a președintelui PSD. Dar numai aproximativ 50 de oameni au acceptat această propunere, ceilalți nu au vrut să se bage în asta, și-au dat seama că puteau cădea într-o capcană. Un protest direcționat din spate”, au mai declarat sursele Gândul.

„S-au cățărat pe suferința oamenilor”

Aceleași surse Gândul mai arată că „oamenii din culise” – de la PNL și USR – nu fac altceva decât să se „cațere pe suferința oamenilor”.

„USR nu are niciun interes să iasă în față, tocmai pentru Ghinea este cel care a pus în PNRR acest program de restructurare. Și s-ar duce vina acolo.

Încearcă să abată atenția de la fondul problemei, Miruță (n.red iese și vorbește de pensionare, niște povești, fiindcă toate partidele au susținut asta. Dar este stilul USR de a abate atenția de la subiectul principal.

Au insistat pe ideea că e mare nenorocire, că dispare CE Oltenia, când, de fapt, sunt interesele unor oameni aleși primari, că de-aia s-au și strâns numai primarii liberali, 9 primari.

N-a venit nicio soluție, în toată această perioadă, că-și pierd oamenii locurile de muncă, nici de la PNL, nici de la USR, nici de la AUR.

Trebuie soluții pe termen scurt, oamenii rămân fără locuri de muncă.

S-au cățărat pe suferința oamenilor, mai ales în ajunul sărbătorilor pascale. Îi folosesc doar ca să denatureze întreaga situație”, avertizează sursele Gândul, în exclusivitate.

Un liberal aruncă bomba! Vina, la Virgil Popescu!

Paradoxal, liberalul Victor Banța a detonat o adevărată bombă în spațiul online și a îndreptat un deget acuzator tot către Virgil Popescu, fost ministru al Energiei între noiembrie 2019 și iunie 2023 în guvernele Orban, Cîțu și Ciucă.

Banța a publicat pe pagina sa de Facebook o cronologie uluitoare a evenimentelor și a specificat că tot ceea ce se întâmplă, azi, la CE Oltenia nu este o „decizie izolată” din 2026, ci un complex de împrejurări „costruit juridic” încă din 2020.

„În loc să repare ce-au stricat, ei scriu o «Foaie de Parcurs» pe un drum înfundat. (…)

24 februarie 2020 – Comisia Europeană aprobă ajutorul de salvare pentru CEO

CE aprobă un împrumut de salvare de 251 milioane euro, folosit pentru a acoperi parțial costurile certificatelor de emisii. Tot Comisia a cerut ca, în maximum 6 luni, România să vină fie cu dovada rambursării, fie cu un plan de restructurare, fie cu un plan de lichidare. Aici începe juridic tot dosarul restructurării CEO. (…)

24 februarie 2026, Memorandumul guvernamental

𝐃𝐢𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚̆ 𝐜𝐚̆ 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝟐𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐧𝐮 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐚̆, 𝐜𝐢 𝐬̦𝐢 𝐦𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐜e𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞:

– 𝟏.𝟒𝟕𝟔 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 de 𝐥𝐚 𝟏 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔,

– 𝟑𝟏𝟕 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐜𝐮 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝟏 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟔,

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 = 𝟏.𝟕𝟗𝟑 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐬𝐞! (…)

Pentru revenirea la producția de energie pe bază de cărbune, e necesar a se interveni prin Parlamentul și Guvernul României dar și prin Parlamentul European – deci prin parlamentarii care, azi, arată cu degetul într-o cu totul altă direcție!”, a scris liberalul Victor Banța.

Transformați în „ținte” de PNL, USR și AUR, social-democrații din Gorj reacționează

Reprezentanții PSD Gorj au reacționat după ce protestatarii din Târgu Jiu au trecut prin fața locuințelor liderilor social-democrați din zonă și acuză, la rândul lor, că au fost semnate „planuri de închidere fără a pune nimic în schimb”

„Ne așteptăm ca în zilele următoare spiritul civic să îi poarte pe aceiași protestatari și pe la porțile liderilor PNL, USR și AUR, unde ar trebui să găsească mai multe răspunsuri. Ar fi un act de echitate să îi întrebe și pe „arhitecții” debarasării de cărbune, de ce au semnat planuri de închidere fără a pune nimic în schimb.

Din păcate, drama unor oameni care se află în stradă împinși de disperare este folosită în sensul manipulării de cei care promiteau că rezolvă problemele.

În tot acest timp, noi, cei de la PSD, am încercat identificarea unor soluții pentru a debloca situația. Am avut discuții cu Ministerul Energiei și reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, astfel:

a) de comun acord cu toți factorii implicați, se va face o analiză a personalului din toate structurile companiei miniere și energetice, astfel încât, pensionarii care încă lucrează la CEO sau angajații care se apropie de vârsta pensionării să plece acasă;

b) pentru peste 300 de salariați, care au calitatea de unic întreținător de familie, s-au găsit soluții pentru a-și continua activitatea în cadrul companiei;

Soluția poate veni în mod exclusiv de la Guvernul României, unde premierul Ilie Bolojan trebuie să se așeze la masă împreună cu ministrul de Finanțe și cel al Energiei, cu reprezentanții companiei, dar și cu toți liderii de sindicat, din cele reprezentative (așa cum a mai avut loc o altă întâlnire, de la care nu am aflat foarte multe), pentru identificarea resurselor financiare necesare menținerii salariaților companiei”, au transmis reprezentanții PSD Gorj. (comunicatul integral AICI)

