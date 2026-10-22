Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru despre impactul tehnologiei asupra copiilor: „Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți, părinți informați”

Specialiști în domeniul medical, reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri și ai societății civile s-au reunit pentru a discuta și analiza impactul digitalizării asupra sănătății mintale, dar și modalitățile prin care poate fi menținut echilibrul într-o societate tot mai dependentă de tehnologie.

Cea de-a doua ediție a conferinței „Sănătatea mintală în era digitală” a avut loc luni, 19 octombrie, fiind organizată de Q Magazine, în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, la sediul universității.

În cadrul evenimentului a fost lansată și ediția în limba română a volumului „The Rise and Fall of the Human Mind” („Mărirea și decăderea minții umane”), semnat de profesorul neurolog Jan Martin Stransky și publicat de Editura Litera. Cartea analizează relația dintre creier și mediul digital din mai multe perspective, de la efectele consumului de informații până la influența rețelelor sociale.

Întrebarea principală la care au încercat să răspundă neurologi, psihiatri, psihologi, reprezentanți ai societății civile, ai instituțiilor statului și ai companiilor, precum și elevi, în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine, a fost: „Cum poate fi păstrat echilibrul interior într-o societate în care tehnologia influențează tot mai mult stilul de viață și deciziile de zi cu zi?”.

Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru în cadrul conferinței

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a susținut un discurs în cadrul căruia a vorbit despre impactul tehnologiei asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. De asemenea, aceasta a subliniat importanța implicării părinților, a stabilirii unor limite și a unui dialog deschis cu cei mici.

„Doamnelor și domnilor, dragi invitați,

Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-o conversație care cred că ne privește pe toți.

Vorbim despre sănătatea mintală într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, uneori, mai singuri ca niciodată.

Suntem la câteva secunde distanță de orice informație, de orice om, de orice imagine.

Pentru copiii noștri, lumea aceasta nu este una nouă, este lumea în care s-au născut. Telefonul, tableta, rețelele sociale nu sunt pentru ei niște lucruri care au apărut la un moment dat în viață, sunt pur și simplu parte din viață.

De aceea cred că discuția noastră nu ar trebui să înceapă cu întrebarea: „Cum îi ținem departe de tehnologie?“, ci poate cu una mai dificilă: „Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?“.

Ca mamă, știu cât de ușor este să te întrebi dacă faci suficient, dacă ai pus limita potrivită, dacă ai observat la timp, dacă ai fost prea strict sau, dimpotrivă, prea permisiv, dacă timpul petrecut în fața unui ecran este doar un obicei sau ascunde ceva ce copilului îi este greu să spună.

Și mai știu ceva: părinții nu au întotdeauna răspunsurile. Nici nu cred că trebuie să le aibă, dar cred că putem încerca să rămânem aproape, să vedem copilul dincolo de ecran, pentru că uneori când noi vedem că stă prea mult pe telefon poate însemna pentru el nevoia de a aparține unui grup, poate însemna comparație, poate însemna frica de a nu fi exclus, singurătate sau poate fi pur și simplu locul în care încearcă să fugă pentru câteva ore de ceva ce îl apasă”, a spus Mirabela Grădinaru.

„Avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine”

De asemenea, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța sprijinului oferit copiilor și adolescenților, a comunicării deschise în familie și, nu în ultimul rând, a eliminării stigmatului asociat problemelor de sănătate mintală.

„Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de limite; avem.

Copiii au nevoie de adulți care să le ofere repere și siguranță, dar cred că limita funcționează cel mai bine atunci când nu vine singură, când vine împreună cu explicația, cu răbdarea și, mai ales, cu relația.

Mi-ar plăcea ca atunci când vorbim despre sănătatea mintală a copiilor și adolescenților să nu vorbim doar despre ce trebuie să facă ei diferit, să ne uităm și la lumea pe care am construit-o în jurul lor.

O lume foarte rapidă, foarte zgomotoasă, o lume în care succesul este expus permanent, în care comparația este la un gest distanță și în care uneori până și timpul de odihnă trebuie fotografiat, postat și validat.

În această lume, poate una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic, un loc în care poate spune „E greu“ sau „Mi-e frică“ sau pur și simplu „Nu știu ce se întâmplă cu mine“, și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci pentru început: te ascult!

Conferința de astăzi aduce împreună profesioniști din sănătate, educație și alte domenii tocmai pentru a înțelege mai bine aceste provocări și pentru a construi răspunsuri care să îi protejeze pe copii și adolescenți.

Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți, părinți informați.

Dar, înainte de toate, avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine.

Pentru că un copil care cere ajutor nu este un copil slab, un părinte care cere ajutor nu este un părinte eșuat și un om care spune că nu este bine nu ar trebui să simtă că trebuie să se ascundă. Poate că nu putem face lumea din jurul copiilor noștri mai simplă, dar putem face ceva foarte important: putem avea grijă ca ei să nu fie nevoiți să o traverseze singuri.

Vă mulțumesc”, a transmis Mirabela Grădinaru, în cadrul conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”.

Foto/Video: Q Magazine