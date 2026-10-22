Prima pagină » Actualitate » Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru despre impactul tehnologiei asupra copiilor: „Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți, părinți informați”

Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru despre impactul tehnologiei asupra copiilor: „Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți, părinți informați”

Foto: Q Magazine
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Specialiști în domeniul medical, reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri și ai societății civile s-au reunit pentru a discuta și analiza impactul digitalizării asupra sănătății mintale, dar și modalitățile prin care poate fi menținut echilibrul într-o societate tot mai dependentă de tehnologie.

Vezi galeria foto
9 poze

Cea de-a doua ediție a conferinței „Sănătatea mintală în era digitală” a avut loc luni, 19 octombrie, fiind organizată de Q Magazine, în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, la sediul universității.

În cadrul evenimentului a fost lansată și ediția în limba română a volumului „The Rise and Fall of the Human Mind” („Mărirea și decăderea minții umane”), semnat de profesorul neurolog Jan Martin Stransky și publicat de Editura Litera. Cartea analizează relația dintre creier și mediul digital din mai multe perspective, de la efectele consumului de informații până la influența rețelelor sociale.

Întrebarea principală la care au încercat să răspundă neurologi, psihiatri, psihologi, reprezentanți ai societății civile, ai instituțiilor statului și ai companiilor, precum și elevi, în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine, a fost: „Cum poate fi păstrat echilibrul interior într-o societate în care tehnologia influențează tot mai mult stilul de viață și deciziile de zi cu zi?”.

Foto: Q Magazine

Foto: Q Magazine

Foto: Q Magazine

Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru în cadrul conferinței

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a susținut un discurs în cadrul căruia a vorbit despre impactul tehnologiei asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. De asemenea, aceasta a subliniat importanța implicării părinților, a stabilirii unor limite și a unui dialog deschis cu cei mici.

„Doamnelor și domnilor, dragi invitați,

Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-o conversație care cred că ne privește pe toți.

Vorbim despre sănătatea mintală într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, uneori, mai singuri ca niciodată.

Suntem la câteva secunde distanță de orice informație, de orice om, de orice imagine.

Pentru copiii noștri, lumea aceasta nu este una nouă, este lumea în care s-au născut. Telefonul, tableta, rețelele sociale nu sunt pentru ei niște lucruri care au apărut la un moment dat în viață, sunt pur și simplu parte din viață.

De aceea cred că discuția noastră nu ar trebui să înceapă cu întrebarea: „Cum îi ținem departe de tehnologie?“, ci poate cu una mai dificilă: „Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?“.

Ca mamă, știu cât de ușor este să te întrebi dacă faci suficient, dacă ai pus limita potrivită, dacă ai observat la timp, dacă ai fost prea strict sau, dimpotrivă, prea permisiv, dacă timpul petrecut în fața unui ecran este doar un obicei sau ascunde ceva ce copilului îi este greu să spună.

Și mai știu ceva: părinții nu au întotdeauna răspunsurile. Nici nu cred că trebuie să le aibă, dar cred că putem încerca să rămânem aproape, să vedem copilul dincolo de ecran, pentru că uneori când noi vedem că stă prea mult pe telefon poate însemna pentru el nevoia de a aparține unui grup, poate însemna comparație, poate însemna frica de a nu fi exclus, singurătate sau poate fi pur și simplu locul în care încearcă să fugă pentru câteva ore de ceva ce îl apasă”, a spus Mirabela Grădinaru.

Foto: Q Magazine

„Avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine”

De asemenea, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța sprijinului oferit copiilor și adolescenților, a comunicării deschise în familie și, nu în ultimul rând, a eliminării stigmatului asociat problemelor de sănătate mintală.

„Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de limite; avem.

Copiii au nevoie de adulți care să le ofere repere și siguranță, dar cred că limita funcționează cel mai bine atunci când nu vine singură, când vine împreună cu explicația, cu răbdarea și, mai ales, cu relația.

Mi-ar plăcea ca atunci când vorbim despre sănătatea mintală a copiilor și adolescenților să nu vorbim doar despre ce trebuie să facă ei diferit, să ne uităm și la lumea pe care am construit-o în jurul lor.

O lume foarte rapidă, foarte zgomotoasă, o lume în care succesul este expus permanent, în care comparația este la un gest distanță și în care uneori până și timpul de odihnă trebuie fotografiat, postat și validat.

În această lume, poate una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic, un loc în care poate spune „E greu“ sau „Mi-e frică“ sau pur și simplu „Nu știu ce se întâmplă cu mine“, și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci pentru început: te ascult!

Conferința de astăzi aduce împreună profesioniști din sănătate, educație și alte domenii tocmai pentru a înțelege mai bine aceste provocări și pentru a construi răspunsuri care să îi protejeze pe copii și adolescenți.

Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți, părinți informați.

Dar, înainte de toate, avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine.

Pentru că un copil care cere ajutor nu este un copil slab, un părinte care cere ajutor nu este un părinte eșuat și un om care spune că nu este bine nu ar trebui să simtă că trebuie să se ascundă. Poate că nu putem face lumea din jurul copiilor noștri mai simplă, dar putem face ceva foarte important: putem avea grijă ca ei să nu fie nevoiți să o traverseze singuri.

Vă mulțumesc”, a transmis Mirabela Grădinaru, în cadrul conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”.

Foto: Q Magazine

Foto: Q Magazine

Foto/Video: Q Magazine

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
ADVERTORIAL (P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
11:53
(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
REACȚIE Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
11:44
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe